Une semaine après la tragique disparition de Dejan Milojevic, l’assistant des Warriors décédé d’une crise cardiaque, la franchise de San Francisco peine à se remettre la tête dans le basket. Dans tous les esprits, le souvenir du tacticien Serbe continuera de vivre, pour très longtemps.

L’émotion est toujours bien vivace dans le Nord de la Californie. Les Warriors ont affronté la pire des épreuves, à savoir la perte de l’un des leurs. Dejan Milojevic s’est brutalement éteint lundi dernier, d’une crise cardiaque survenue pendant un dîner d’équipe. Forcément, l’ensemble de la franchise est profondément marqué par cet événement d’une grande tristesse. À commencer par Steve Kerr, le coach.

“C’est difficile de parler de la semaine dernière. Nous avons le coeur brisés, nous sommes dévastés. C’est le moment le plus triste que j’ai vécu en NBA… Les cinq derniers jours ont été rempli de choc, d’émotion, et de l’énorme quantité d’amour venue de partout dans le monde.

Après avoir repoussé deux matchs (Jazz, Mavericks), les joueurs et le coaching staff se sont réunis lundi pour un entraînement. Une session de travail au début de laquelle ils ont visionné tous ensemble une vidéo d’un quart d’heure rendant hommage à Dejan. Elle a été réalisée en Serbie, à Belgrade, où Milojevic a brillé en tant que joueur et entraîneur, chez le Mega Basket et au Partizan. De quoi faire comprendre aux hommes de la Baie tout ce que l’assistant coach pouvait représenter au pays.

“Je pense que je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi fort. Nous avons une meilleure idée de ce que ‘Deki‘ représentait pour ses compatriotes. Et de ce qu’il représentait pour nous et sa famille, Nathasa, Masha et Nikola.” – Steve Kerr.

Durant la séance, les joueurs ont porté des tee-shirts avec l’inscription “Parfois, même les plus grands combattants nous quittent”, et une bannière avec la tête de Milojevic a été installée dans le centre d’entraînement des Dubs. Pour Kevon Looney, qui a beaucoup travaillé en individuel avec l’assistant depuis son arrivée en 2021, le choc est également très rude.

“Vous devez revenir au travail et trouver une nouvelle routine. C’est complètement différent de s’entraîner sans lui. Il faisait partie de notre équipe, il était au coeur de mon travail quotidien. C’est complètement différent. Je veux retourner sur le terrain et me concentrer sur mon amour pour le basket. Je penserai à tous nos souvenirs et à ce qu’il m’a appris, et j’essaierai de l’honorer ainsi. C’est la seule manière pour moi de le faire.” – Kevon Looney.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Warriors joueront à domicile contre les Hawks. Un hommage est prévu, il promet d’être très émouvant. Steve Kerr veut que ce moment soit gravé dans les mémoires de tous. En prenant la victoire, pour Deki. Avec une touche d’humour.

Mercredi, ce sera incroyablement émouvant. Il n’y a pas de guide pour cela. Nous allons honorer Deki de la meilleure manière possible. Nous serons là pour jouer au basket. Nous trouverons un moyen d’être triste et de jouer, tout cela dans la même soirée. Je pourrais vous dessiner Deki en train de sourire, de rire et de dire : ‘Vous devez gagner un match, bande d’abrutis”. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour gagner et profiter de l’instant, peu importe ce qu’il passe. C’est comme ça qu’il était, et c’est comme ça que nous serons.” -Steve Kerr.

Rendez-vous est donc pris à San Francisco, 4h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour une nuit d’émotion. Pour une nuit de souvenir.

Source : ESPN