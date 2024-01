Nos + grosses satisfactions en NBA cette saison ! Apéro TrashTalk

Après les plus grosses déceptions de ce début de saison, voici venu le moment d’évoquer les plus grosses satisfactions de cette première moitié de régulière ! Qui s’est illustré, qui nous a fait kiffer ? Victor Wembanyama, les Wolves et le Magic. Faut qu’on en parle… c’est donc l’heure de l’Apéro TrashTalk !

Nous voici à mi-parcours en NBA ! Plus de 41 matchs joués, et forcément tout un tas de satisfactions et de déceptions… Ce midi, sortez vos plus beaux compliments et vos plus grands applaudissements : ça va célébrer, car on va parler de ceux qui ont clairement assuré sur cette première partie de saison ! Entre les Sixers, les Clippers, Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly mais aussi les Wolves et Paolo Banchero : qui sont les plus grandes satisfactions de cette saison NBA 2023/24 ? À vous la parole !