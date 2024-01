Blessé à la cheville gauche, LeBron James va manquer le rendez-vous face aux Clippers cette nuit à 4h. Adam Silver doit être ravi d’apprendre (non) que la méga star de la NBA sera absente pour le début de la Rivals Week, en prime-time.

C’est le début de la Rivals Week en NBA. Une semaine avec des grosses affiches comme le derby de New-York, les Blazers contre le Thunder, les Celtics contre le Heat ou encore… Clippers – Lakers. Un derby passionnant entre les deux équipes de la Cité des Anges et entre deux équipes qui ont des prétentions élevées (sur le papier, lol). Les Lakers ont gagné les deux premiers matchs et cette semaine devait être la revanche. Malheureusement, ce Westbrookico n’aura pas la même saveur puisque LeBron James ne sera pas de la partie.

C’est Shams Charania qui l’a annoncé. Blessé à la cheville, il est mis de côté pour se reposer tranquillement. Ce match en antenne nationale est tout de suite moins alléchant même si Anthony Davis devrait jouer.

Lakers say LeBron James (ankle) is out vs. Clippers on Tuesday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 23, 2024

Les fans de NBA et de gros matchs devront ronger leur frein puisque le timing est vraiment désagréable. Load management ou pas, c’est relou pour la Grande Ligue qui a instauré cette semaine pour les pépettes l’enjeu sportif et historique. Les Purple and Gold sont un poil mieux en ce moment, c’est d’autant plus dommage.

En plus, LBJ a été très bon dans les deux premiers matchs face à leurs voisins. Difficile de les imaginer s’imposer sans LeBron James face à des Clippers qui sont en pleine bourre depuis quelques semaines. On pourrait donc avoir des Clips en pleine bourre face à des Lakers bourrés… Pour se rassurer, les deux premières confrontations cette saison ont été serrées et on espère la même chose même si le King ne sera pas de la partie.

Source : Shams Charania