Le match entre les Warriors et les Mavs également reporté

Encore sous le choc après le décès tragique de Dejan Milojevic hier soir, la NBA a décidé de donner du temps aux Warriors pour faire leur deuil. Après le match face au Jazz hier, c’est celui de vendredi face aux Mavs qui a été reporté.

C’est une franchise toute entière qui est sonnée en ce jeudi 18 janvier 2024. La mort soudaine et inattendue de l’assistant coach Dejan Milojevic (46 ans) hier soir a été un choc brutal pour le groupe de Steve Kerr. L’entraineur a expliqué être “dévasté” par le décès de celui qui était son adjoint depuis trois ans désormais.

The Warriors have confirmed that assistant coach Dejan Milojević passed away this morning in Salt Lake City. Here is the release with a quote from Steve Kerr. pic.twitter.com/Yfw4IfWv8x

— Anthony Slater (@anthonyVslater) January 17, 2024

Dans ces moments de tristesse, la tête n’est évidemment pas au basket et la NBA a décidé de reporter les prochains matchs des Warriors. Celui d’hier face au Jazz donc mais aussi celui de vendredi face aux Mavs nous apprend Shams Charania de The Athletic. Le prochain match des Warriors serait donc (sauf nouveau report) mercredi prochain avec la réception des Hawks. Nul doute que les Dubs prévoiront certainement quelque chose pour honorer la mémoire de leur ancien assistant à cette occasion.

The NBA is postponing Friday’s Warriors-Mavericks game after the sudden death of Golden State assistant Dejan Milojevic, sources tell @TheAthletic @Stadium. Warriors-Jazz was postponed Wednesday night following the tragic passing.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 18, 2024

Source texte : The Athletic