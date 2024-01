Le programme de la nuit en NBA : le Thunder peut-il stopper la grosse série du Jazz ?

Cinq matchs au programme cette nuit en NBA avec des affiches à tous les étages. On fait le point à quelques heures des coups d’envoi.

Le programme de la nuit

1h30 : Raptors – Bulls

1h30 : Knicks – Wizards

3h : Jazz – Thunder

4h : Kings – Pacers

4h : Wolves – Grizzlies

Le match à ne pas rater : Jazz – Thunder

C’est la grosse dynamique du moment. Le Jazz reste sur 6 victoires consécutives (la meilleure série de toute la NBA) et se prépare à un nouveau test XXL avec la réception du Thunder. Shai Gilgeous-Alexander et ses potes sont la deuxième meilleure équipe à l’Ouest et les battre permettrait à Utah d’envoyer un nouveau message à la concurrence.

En face, le Thunder reste sur deux défaites de rang face aux voisins de Los Angeles et un succès ce soir pourrait remettre la machine en marche juste avant d’aller défier les Wolves sur leurs parquets pour un choc au sommet ce samedi.

Mais aussi …

Les Raptors prêts à enchainer une deuxième victoire depuis le départ de Siakam ?

Les Knicks reçoivent les Wizards, à priori peu de suspense de ce côté-là.

Un Tyrese Haliburtonico entre les Kings et les Pacers. Le meneur était censé être blessé mais il a été listé comme incertain. Sait-on jamais ?

Pascal Siakam ne sera pas en tenue par contre.

La version F des Grizzlies va-t-elle se faire désosser par une bande de loups ? On voterait bien pour oui.

Les Français de la nuit

Rudy Gobert prêt pour un nouveau double-double face aux Grizzlies.

Evan Fournier devrait encore ronger son frein sur le banc des Knicks.

Ousmane Dieng, quelques minutes pour le Thunder ?

Et en G League