Taj Gibson coupé par les Knicks, fin de carrière pour le vétéran ?

10 petits matchs et puis s’en va… Signé le 13 décembre par les Knicks, Taj Gibson a été coupé ce dimanche par les Knicks. A 38ans, le vétéran toujours fidèle à Tom Thibodeau vient sûrement d’écrire le dernier chapitre de son histoire de joueur NBA.

Des histoires d’amour, il en existe plein. Romeo et Juliette, Chuck et Blair pour les connaisseurs etc… Taj Gibson et Tom Thibodeau font partie de ces belles histoires en NBA entre un joueur et un coach. C’est donc tout naturellement que Thibs l’a fait (re)venir pour palier notamment à la blessure de Mitchell Robinson. Mais après 10 matchs seulement, la franchise de la Grosse Pomme a coupé le natif de Brooklyn pour faire de la place dans le roster en vue de la trade deadline. Le trade de RJ Barrett et Immanuel Quickley a aussi permis l’arrivée de Precious Achiuwa, qui joue ce rôle de back-up à Isaiah Hartenstein à la place de Taj.

Après 14 saisons et 955 matchs au compteur, la carrière de Taj Gibson en est à son crépuscule. Avec 9 points et 6 rebonds de moyenne, le pivot aura été un soldat au service du collectif toute sa carrière. Il aura contribué au retour des Knicks en Playoffs lors de la saison 2020-21 après 7 ans de disette.

Si sa carrière de joueur devait s’arrêter, une autre commencera très certainement aux côtés de… Tom Thibodeau, évidemment. Les histoires d’amour finissent mal en général, mais pas celle-ci puisque le coach des Knicks a confirmé sa volonté d’ajouter Taj Gibson à son coaching staff une fois que ce dernier aura pris sa retraite. Une reconversion bien méritée pour continuer d’apporter son expérience et son leadership.

