Qu’est-ce qu’un bon leader ? // #LaGrosseQuestion

Lundi 12h, meilleur jour de la semaine. Pourquoi ? Car il est l’heure de la Grosse Question, votre nouvelle série de vidéos pour la saison NBA 2023-24 ! Une grosse interrogation chaque semaine, qui touche au basket outre-Atlantique mais pas seulement. Aujourd’hui ? On parle des leaders, des guides, des mecs qui prennent tout le monde sur leurs épaules.

Qu’est-ce qu’un bon leader ? Est-ce que c’est un mec qui vous en met forcément 30 tous les soirs ? Est-ce qu’il doit parler ? Est-ce qu’il doit être irréprochable sur le terrain ? Les deux ? Peut-on être un jeune leader ? Un leader barbu ? Celle-là elle est gratuite car vous le savez, certains vont en prendre pour leur grande, avec ou sans bandeau. Une vidéo qui risque de faire causer, car quelques uns ont déjà les oreilles qui sifflent…

Allez, on envoie cette #GrosseQuestion huitième du nom, on en parle en commentaires et on espère que vous aussi, lors de votre prochain match, vous saurez faire le lien entre votre œil et une ligne statistique.