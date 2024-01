Le calendrier basket 2024 en quelques dates essentielles

Cela fait désormais une semaine que nous sommes rentrés dans l’année 2024 et c’est donc l’heure de se projeter un peu sur la suite. Quels sont les grands événements basket de l’année à venir ? Quelles dates retenir ? Où mettre des ronds rouges sur le calendrier pour ne pas manquer un moment d’histoire de la balle orange ? On fait le point.

Le calendrier basket complet pour l’année 2024

11 janvier : NBA Paris Game 2024

C’est l’événement de ce début d’année dans l’Hexagone. La NBA fait halte une fois de plus dans la capitale française pour un match de saison régulière. Pas de Frenchies sur le parquet mais quelques pointures comme Donovan Mitchell côté Cavs ou Mikal Bridges pour les Nets histoire de faire le show.

15 janvier : le Martin Luther King Day

Si vous êtes un fan de basket, c’est probablement votre jour préféré dans l’année. Onze matchs au menu cette saison dont 5 sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voir de la NBA et avoir ses 8h de sommeil, c’est possible.

Du 24 au 28 janvier : Rivals Week

Durant une semaine, la NBA fait monter la température avec des duels entre rivaux. Rivalités entre joueurs bien sûr mais aussi entre certaines équipes qui sont connues pour ne pas trop s’apprécier. Jokic vs Embiid, derby de New York et de Los Angeles, Victor Wembanyama contre Scoot Henderson. Bref, des affiches à ne manquer sous aucun prétexte. (le programme complet ici)

8 février : NBA Trade Deadline

L’une des dates les plus importantes de la saison NBA avec la limite des transferts. Une soirée mythique où les insiders américains, Woj et Shams en tête, vont se livrer une bataille de breaking news pour notre plus grand plaisir. Cette saison encore, cela devrait être actif de tous les côtés avec notamment plusieurs All-Stars qui pourraient changer de chasubles dans les prochaines semaines (Siakam, LaVine, Murray ?)

16 au 18 février : NBA All-Star Weekend à Indianapolis

Un autre grand classique de la saison en NBA. Une première journée pour les meilleurs jeunes talents de la NBA avec le Rising Star suivie d’une deuxième dédiée aux différents concours (skills, 3-points, dunks) avant le grand finish entre les meilleurs joueurs de la Ligue, où défense et compétitivité brilleront.. par leurs absences. À noter que le All-Star Game retrouve son format historique Est contre Ouest cette saison.

14 avril : fin de la saison régulière NBA

Le début des choses sérieuses pour les candidats au titre, le début des vacances pour les équipes qui n’auront pas passé le cut pour les Playoffs. La fin d’un long chemin de croix pour les fans des Spurs, des Pistons ou encore des Wizards. Leurs yeux peuvent enfin s’arrêter de saigner.

Du 16 au 19 avril : NBA Play-In Tournament

8 équipes, seuls 4 billets pour rejoindre les 12 autres qualifiés pour les Playoffs, le tout en matchs à élimination directe. Sortez le popcorn !

Du 20 avril au 15 juin : Playoffs NBA

Qui succédera aux Denver Nuggets pour devenir le champion NBA 2024 ?

12 mai : NBA Draft Lottery

C’est l’histoire de bouboules qui tournent dans une boîte et à la fin y’a une équipe qui repart avec un first pick. Simple non ?

27 juin : Draft NBA 2024

Un petit doublé tricolore Alex Sarr – Zaccharie Risacher tout en haut de la cuvée 2024 ? Cocorico !

Du 27 juillet au 11 août 2024 : Jeux Olympiques de Paris 2024

La grande fête à la maison avec, on l’espère, une ribambelle de médailles à l’arrivée et si possible la plus belle et la plus jaune.

22 octobre 2024 : début de la saison NBA 2024-25

Voilà, c’est tout pour ce calendrier 2024 de la balle orange en attendant quelques updates dans les prochains mois. Pour ne rien oublier, c’est facile, on imprime, on accroche sur le mur et on n’oublie pas les ronds rouges pour marquer l’événement.