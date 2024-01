Performances en-dessous de leurs standards, comportement pas forcément terrible sur ou dehors du terrain, focus aujourd’hui sur ces joueurs qui ont fini 2023 dans le dur et qui nous doivent donc une revanche en 2024.

La NBA, c’est un spectacle bien sûr mais c’est aussi des attentes. Les attentes des fans qui voient le potentiel d’un joueur et qui espèrent que celui-ci conduira leur franchise de cœur vers les sommets. Parfois, ce potentiel se confirme rapidement, parfois moins rapidement, et parfois pas du tout. À chaque début de saison, on cible des joueurs en se disant “oh celui-là c’est All-Star Game cette année”, “on tient un crack” ou encore “c’est la saison de l’explosion”. Des projections qui, évidemment, ne se réalisent pas à tous les coups. On a donc fait une petite liste des joueurs dont on espérait un peu (ou beaucoup pour certains) mieux sur ce début de saison.

Wild card : Ja Morant

On s’autorise d’entrée une petite wild card avec un personnage qu’on peut difficilement critiquer pour ses perfs sur les terrains fin 2023, pour la simple et bonne raison qu’il n’a quasiment pas vu le terrain depuis la reprise. Sauf que cette longue absence, elle n’est pas due à une blessure mais bien à un manque de maturité de la part de Ja Morant, qui doit désormais apprendre à se montrer exemplaire sur et en dehors des terrains pour éviter de voir sa carrière glisser sur une pente dangereuse. Finis les guns, finies les bêtises. Le marsupilami des Grizzlies a trop de talent, attention de ne pas tout gâcher.

Jordan Poole

Au moment de son transfert des Warriors aux Wizards cet été, nombreux (nous compris) se sont demandés si Jordan Poole n’allait pas tout exploser avec sa nouvelle franchise. Un rôle encore renforcé, des tickets shoots illimités pour flamber au scoring. Attention, candidat MIP en 2024. Et bah non.. Le poulet des Wizards explose en plein vol ces derniers mois avec des stats en baisse par rapport à ces deux dernières saisons à Golden State, des actions improbables qui font la une du Shaqtin’ A Fool chaque semaine et surtout un body language qui donne l’impression que le mec n’en a rien à carrer d’être là. S’il ne relance pas la machine rapidement, Washington va peut-être se retrouver avec un nouveau contrat toxique sur les bras.

Devin Booker

On se doute que certains fans des Suns vont bondir en voyant le nom de Devin Booker à côté d’un Jordan Poole mais on va assumer jusqu’au bout. Statistiquement parlant, la saison de Devin Booker n’a rien de dramatique et il a même ses chances quant à un ticket pour le All-Star Game. Là où on reste un peu sur notre faim c’est qu’on voyait vraiment Booker comme un candidat premium pour le MVP cette saison. Il a été tout simplement phénoménal lors des derniers Playoffs et, avec la présence de Beal et Durant à ses côtés, on espérait le voir franchir un nouveau palier en termes de statut au sein de la Ligue. Certes, Phoenix n’a pas été aidé niveau blessures sur ce premiers tiers de saison mais Booker doit encore prouver qu’il est LE patron des Phoenix Suns. Pour le moment, ce titre va plus à un certain numéro 35.

Darius Garland / Evan Mobley

On part faire un coucou à la jeunesse dorée de l’Ohio. Loin de nous l’idée de tirer sur l’ambulance, c’est un peu le cas malheureusement, mais la paire Darius Garland – Evan Mobley nous doit aussi une revanche en 2024. On sait, les blessures c’est la faute à personne mais même en tenue, les deux joueurs n’ont pas montré le niveau qu’on attendait. Garland doit retrouver son niveau All-Star pour que les Cavs aient une chance de bien figurer à l’Est, au risque de finir avec un Donovan Mitchell carbonisé à force de tout faire. Pour Evan Mobley, on aimerait bien le voir plus dominant dans la raquette. C’est un diamant brut et un candidat DPOY chaque saison mais là encore le nouveau palier à franchir se fait un peu attendre. Pour sa défense, il n’est pas vraiment aidé avec J.B. Bickerstaff sur le banc.

Les Warriors

Impossible de ne garder qu’un seul nom chez les Warriors alors on fait un package. Comment ne pas parler de la saison de Klay Thompson ? Non prolongé l’été dernier et visiblement très occupé par sa situation contractuelle, le Splash Brother n’a été que l’ombre de lui-même durant cette première partie de saison, même si on a vu un peu de mieux courant décembre. Autre historique des Dubs, Draymond Green va devoir sérieusement se remettre en cause. Ce qui est marrant, c’est que Dray n’a jamais shooté aussi bien de sa vie mais personne n’en parle car le pitbull est trop occupé à enchainer les mauvais gestes et les suspensions. C’est pas avec ça que Golden State ira mieux. On ajoute aussi Andrew Wiggins et Chris Paul à la liste mais surtout un Steve Kerr qui semble trop soucieux de faire de la diplomatie avec ses vétérans plutôt que de filer les clefs à des jeunes qui sont prêts à prendre la relève (Moody, Kuminga, Jackson, Pod). Bref, pas mal de choses qui vont pas du côté du Chase Center. Allo Mike Dunleavy Jr. ?

Scoot Henderson

Attendu comme le rival numéro 1 de Victor Wembanyama dans la course au Rookie de l’année, Scoot Henderson connaît des débuts NBA plus compliqués que prévu. Entre les pépins physiques, des vraies difficultés au shoot et cette impression qu’il est parfois un peu perdu par rapport à son rôle sur le terrain, le Scoot ne confirme pas (pour le moment) son statut de Top 3 de Draft. Pour sa défense, l’environnement Blazers avec Chauncey Billups aux commandes et la transition post Damian Lillard ne sont pas des cadeaux pour rayonner au mieux. Y’a eu des flashs qu’on a beaucoup aimés, un peu de mieux en fin d’année civile, allez Scoot montre-nous de quel bois tu es fait.

Josh Giddey

Y’a pas si longtemps, on se plaisait à dire que le Thunder aurait bientôt le meilleur backcourt de toute la NBA. C’était compter avec un Shai taille MVP bien sûr mais aussi sur la confirmation des progrès de Josh Giddey. Sauf que l’Australien a globalement déçu depuis la reprise. Des stats en sérieuse baisse malgré quelques progrès à longue distance et un impact clairement inférieur à ce qu’il nous avait habitué. Avec Chet Holmgren et Jalen Williams qui brillent de mille feux, OKC ne souffre pas trop de ce mauvais départ mais il va falloir montrer du mieux, comme ces quelques perfs autour du nouvel an. Est-ce que les allégations portées à son encontre en novembre (relation présumée avec une mineure) ne l’aurait pas perturbé plus que ce qu’on pensait ? C’est fort possible.

Mikal Bridges

Claquer un papier déception un lendemain d’une perf à 42 points est plutôt ironique mais Mikal Bridges a bien sa place dans cette liste. Le bougre s’est mis tout seul dans la mouise avec son niveau irréel du printemps dernier. En feu total à son arrivée à Brooklyn, Mister Ponts nous a donné l’impression que Brooklyn avait remplacé Kevin Durant par une version plus jeune. MIP 2024 et All-Star en puissance cette saison, les compliments étaient légion. Le match des étoiles et même la statuette en fin de saison, Bridges ne risque pas d’en voir la couleur sauf nouvelle énorme flambée dans les prochains mois. Le Mikal Bridges de mars-avril 2023 était un calibre franchise player en NBA. Celui de l’automne et du début d’hiver… beaucoup moins. Pas sûr que les Nets construisent leur futur autour de ce Bridges-là.

Zach LaVine

Ahh Zach LaVine, c’est l’histoire d’un pur talent qui n’a jamais pu devenir la star qu’on attendait réellement. Élégance, super shooteur, capacité à prendre feu mais pas le gars qui emmène une franchise vers l’étage supérieur. Sur ce début de saison, l’ancien vainqueur du Dunk Contest a surtout brillé par son irrégularité et son agacement manifeste sur et en dehors des terrains. L’arrière a beau dire que sa tête est toujours à Chicago, on a quand même l’impression qu’il est chaud pour filer rapidement de Windy City. Ses prises de tête avec le staff, son niveau en montagnes russes n’ont en tout cas pas aidé sa cote à décoller sur le marché des transferts. Aux dernières nouvelles, ça ne se bouscule pas au portillon pour l’ami Zach. Peut-être que quelques dingueries sur le parquet pourraient réveiller certains GM d’ici la trade deadline du 8 février.