Les highlights de Julius Randle en 2020-21 : oui ma gâtée, bien sûr qu’il nous a régalé

« MIP, MIP, MIP, MIP ! » *Public du Madison Square Garden* C’était attendu, c’était évident et c’est désormais officiel : Julius Randle est nommé Most Improved Player de l’exercice 2020-21. On parle d’un gars qui 1) succède à Brandon Ingram et 2) aurait pu gagner toutes les récompenses individuelles tellement sa saison a été exceptionnelle. On est donc parti pour une bonne douzaine de minutes à savourer un condensé de ses performances qui l’ont mené vers cette récompense.

Bon, déjà, si Julius Randle a été récompensé par ce trophée de meilleure progression de l’année, son fils Kyden devrait l’être aussi mais lui pour la remise de trophée la plus mignonne de l’année. En effet, gros yeux humides lorsqu’on a vu le petit Randle aller tendre la breloque transparente à son papa, sous les applaudissements et railleries bon enfant (c’est le cas de le dire) de ses coéquipiers, cette breloque ayant bien plus de significations que son côté purement et simplement matériel. Car Julius Randle en 2020-21, c’est 24,1 points, 10,2 rebonds et 6,0 passes décisives en 37,6 minutes de moyenne sur 71 matchs. En 2019-20, Julius Randle c’était 19,5 points, 9,7 rebonds et 3,1 passes sur 64 matchs. On est sur du career high de tous les côtés et ce n’est pas pour rien qu’il est le nouveau maire de New York City. Cerise sur le gâteau et qui gonfle un peu plus le CV, JR Smith a obtenu sa première sélection au All-Star Game.

Who better to present Julius with the award than the only and only, Kyden! 🏆 pic.twitter.com/bM2jlQGYEh — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 25, 2021

Et comment pouvait-il en être autrement, tant le bonhomme a explosé pour sa septième saison en NBA et a été le grand artisan d’une Grosse Pomme grosse surprise de la saison, avec un spot 4 glané à la sueur du front. Randle a validé 41 double-doubles, dont un 44 (à 16/29)-10-7 mi-avril face à Dallas, et six triple-doubles, dont un 33-11-13 face à Charlotte il y a dix jours. Vous voulez encore de la stat à gogo ? JVLIVS est le sixième joueur de l’histoire avec au moins 24-10-6 de moyenne sur une saison, le numéro 30 des Knicks rejoint donc un cercle sacrément élogieux composé de Larry Bird, Wilt Chamberlain, Nikola Jokic, Oscar Robertson et Russell Westbrook. Trêve de statistiques, le capitaine des Knicks a presque remporté le prix de MIP à l’unanimité avec 98 voix sur 100, les deux restantes étant allés dans l’urne pour Jerami Grant (Pistons). Ce dernier a justement terminé à la deuxième position du classement, le podium étant lui complété par Michael Porter Jr. (Nuggets).

Andre Drummond qui donne son corps à la science, Tobias Harris qui comprend ce que c’est d’être Joel Embiid devant Kawhi Leonard, P.J. Washington qui comprend ce que c’est d’être face à Allen Iverson : oui, Julius Randle aura fait souffrir du monde cette saison. Il se sert même parfois de la tête de Derrick Rose pour se faire une auto-passe décisive, le gars est en plus sacrément culoté. Ses highlights sont donc à consommer sans modération.