Kristaps Porzingis sanctionné pour être allé en soirée malgré les restrictions : 50 000 dollars, voilà ce que ça coûte de ne pas s’appeler LeBron James

Adam Silver n’est pas intransigeant si le protocole COVID est enfreint : une amende est donnée sauf à LeBron James. Pour fêter sa première victoire contre les Clippers, Kristaps Porzingis est donc allé faire un petit tour dans un strip-club de la Cité des Anges. Le résultat ne s’est pas fait attendre avec une belle prune de 50 000 dollars qui a directement atterri dans sa boîte aux lettres. Pour voir le verre à moitié plein, il a quand même évité une suspension qui aurait fait tâche au milieu des Playoffs.

KP s’ennuie tellement dans cette série face aux Clippers où Dallas mène déjà 2-0 qu’il a décidé de sortir se divertir un peu après sa victoire samedi dernier. Or, même s’il est vacciné, la Ligue interdit aux joueurs de fréquenter des bars, des boîtes de nuit ou tout autre genre de grosse soirée dans le cadre de son protocole sanitaire. Mis au parfum de la petite excursion nocturne du Letton le week-end dernier, Tonton Silver lui a donc demandé de rabouler 50K. On peut s’attendre à ce que Mark Cuban se propose pour payer son amende pour que son joueur continue d’écraser les Clipps comme il est actuellement en train de le faire avec ses coéquipiers. Il faut aussi noter que le commish de la NBA a bien reçu le soutien de Paul George, qui a pris la peine de fracasser les chevilles de l’amateur du strip-club la nuit dernière. Ce qui est amusant dans cette histoire c’est de la comparer à celle de LeBron James. Le King est bel et bien le King et s’en est sorti sans amende ni suspension parce que : « nan mais en fait euh LeBron était à l’extérieur puis en fait euh c’était pour le travail qu’il faisait ça et puis euh il avait un test négatif donc en vrai y’avait pas de risque et puis il faisait 22 degrés… »

Mais avant que vous ne criiez au scandale, il faut bien prendre tous les éléments en considération. Si l’ancien des Knicks avait été suspendu comme le stipule la règle, l’équipe de Ballmer aurait eu plus de chances de l’emporter la nuit dernière, ce qui aurait facilité la réalisation d’un potentiel Lakers – Clippers en Finale de Conférence, le rêve ultime d’Adam Silver. Néanmoins il est vrai que la Ligue a tout de même fait un de favoritisme envers BronBron. Finalement, la Licorne des Mavs peut presque remercier le Chosen One pour son atelier tequila sans quoi il aurait bien pu être suspendu pour cette même infraction du règlement. En attendant, KP a présenté ses excuses aux fans de L.A. premièrement puisque leur équipe est décevante, puis à tous ses fans en admettant que c’était une erreur.

Finalement c’est donc 50 000 dollars d’amende et un brisage de cheville pour la Licorne. Allez, on baisse un peu la tête après cette erreur Porzingod, pareil pour la NBA qui n’a pas fait preuve de la plus grande impartialité. La suite c’est à Dallas, où les Mavs vont tout simplement tenter de sweeper leurs tombeurs de la saison dernière.

Source texte : ESPN