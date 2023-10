La saison 2023-24 des New York Knicks… dans leur pire cauchemar

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les New York Knicks !

Mais aussi : La saison 2023-24 des New York Knicks… dans un monde idéal

Retard à l’allumage, les Knicks toujours en quête de régularité

Les New York Knicks espéraient surfer sur leur grosse saison dernière pour viser plus haut mais l’ascenseur émotionnel est toujours d’actualité à Big Apple. De retour d’un gros été avec la sélection, Josh Hart, Jalen Brunson et R.J. Barrett connaissent un contrecoup physique. Pas de bol, dans le même temps Immanuel Quickley ne montre pas son meilleur visage. Le jeune guard pensait mériter une prolongation cet été et le silence de ses dirigeants le déçoit énormément. Au milieu de tout ça, Julius Randle tente de porter les siens mais il joue trop au héros, forçant pour faire ses chiffres au scoring sans vraiment apporter des wins à l’arrivée. Pour ne rien arranger, les problèmes de blessure de Mitchell Robinson repartent pour un tour et Tom Thibodeau se doit encore de bricoler. Les Knicks vont-ils retomber dans leurs travers comme en 2021-22, lorsqu’ils avaient enchainé saison magnifique puis énorme purge ? Attention New York.

Julius Randle fait un doigt aux fans du Garden, la saison part en live

Agacés par l’inconsistance de leur équipe, les fans de New York ressortent les sifflets du placard, où Evan Fournier attend patiemment. Après une saison de rédemption l’an passé, Julius Randle retrouve sa casquette de tête de turc du public. La coupe est pleine début février lors d’une défaite de 25 points à domicile face aux Pacers. L’intérieur a claqué son 5/19 au tir et le Garden ne le manque pas en lui accordant un tonnerre de sifflets à sa sortie. Réaction directe du bonhomme avec deux majeurs bien en évidence. L’intérieur prend évidemment une grosse amende de la part de la NBA mais aussi des Knicks avant de s’excuser mais le mal est fait. L’ambiance entre les fans et l’équipe prend alors un nouveau virage. Au match suivant, un groupe de supporters réussit à s’emparer d’un micro pour s’adresser aux joueurs : “à vous les cadres du vestiaire. S’il y a des cadres dans ce vestiaire, ils n’ont plus le droit de se taire. Vous portez le maillot des New York Knicks.” Comme un parfum de lyonnais dans ce discours mais surtout la preuve que tout part en c…. dans la Mecque du Basket.

Le projet stagne de nouveau, Tom Thibodeau sur un siège éjectable

Thibodeau en appelle à l’union sacrée pour sauver ce qui peut l’être. Le groupe est suffisamment talentueux pour aller chercher une huitième place au Play-in mais la claque reçue face aux Milwaukee Bucks au premier tour des Playoffs (0-4) vient mettre un point final à une saison qu’on aura vite envie d’oublier à New York. L’équipe était censée retrouver une certaine constance parmi les places fortes de la Conférence Est et elle a finalement régressée. Leon Rose explique qu’il prendra le temps de faire les bons choix à l’intersaison mais personne n’est dupe : Tom Thibodeau peut déjà préparer sa lettre de motivation pour Pole Emploi. Pendant ce temps-là, les fans de Brooklyn en profitent pour chambrer. 5ème à l’Est et éliminés au second tour par des Celtics un ton au-dessus, les Nets poursuivent leur retour en forme avec un Mikal Bridges MIP et All-Star. Il n’aura fallu qu’un an aux joueurs au maillot noir pour redevenir la franchise dominante de Big Apple…

On fait dans le drama mais c’est une ambiance qui colle si bien à la ville qui ne dort jamais. Le pire dans tout ça, c’est que ce scénario n’est pas totalement impossible et ça les fans de New York en sont conscients.