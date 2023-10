La saison NBA 2023-24 reprendra le 24 octobre et d’ici-là, c’est la tradition, TrashTalk vous propose un tour d’horizon complet des 30 franchises qui composent la Grande Ligue. Au cœur de ce calendrier très complet des 30 Previews en 30 Jours ? 10 bonnes raisons de suivre chacune des trente franchises NBA. Aujourd’hui les New York Knicks, un blason redoré avec une belle dose de hype pour la saison à venir !

#1 : Les vidéos des fans des Knicks après la première victoire de la saison

YO KD, DON’T YOU REGRET NOT COMING TO THE KNICKSSSS?! Première chose qu’on va voir tourner sur l’oiseau bleu après la victoire contre les Celtics au Garden. Comment ne pas aimer les fans des Knicks ? Des fanatiques de la balle orange qui pètent des câbles à la moindre occasion. Même si parfois ils dépassent les bornes (Trae Young en sait quelque chose), ces fans ne font qu’un avec le Madison Square Garden. Et ils n’hésitent pas à clasher leurs propres joueurs quand ils ne respectent pas le maillot.

#2 : Spike Lee qui gueule courtside

Qui a déjà vu un match des Knicks sans tonton Spike à 1m50 du parquet ? S’il y a bien un habitué du Garden, c’est bien lui. Beaucoup parlent de Drake à Toronto qui ouvre sa bouche à 50cm des adversaires, mais Spike Lee n’est pas vraiment mieux en termes de fan un peu trop investi au bord du parquet. En tout cas Spike a traversé les générations : tout le monde s’est habitué à le voir gueuler sur tout le monde, et ce n’est pas prêt de changer.

#3 : RJ Barrett “qui ne répond pas aux attentes”

Bon RJ, c’est quand que tu passes la seconde ? Des déceptions il y en a chaque année, et Barrett n’est jamais bien loin de tomber dans cette case. En débutant sa cinquième saison NBA, le joueur canadien a toujours eu de grosses responsabilités au sein des Knicks tout en shootant avec une efficacité désastreuse. Le combo fait un peu tâche dans la répartition offensive des Knicks… Alors que faire de RJ Barrett ? Revoir nos attentes, dans un premier temps…

#4 : Mitchell Robinson qui joue au volley ball

Alors lui dans la catégorie je saute sur tout ce qui bouge, on est bien bien haut. Longtemps embêté par des problèmes de fautes en début de carrière, le Mitch n’arrêtait pas de sauter sur toutes les feintes de tir. Apparemment Thibodeau et sa bande ont réussi à le calmer au fil des années puisqu’il se fait beaucoup moins prendre par la patrouille qu’avant. De quoi apprécier toutes les balles qu’il envoie dans le public. Message à tous les arrières : attention.

#5 : Les orgies statistiques de Julius Randle

Ah ce bon Julius… Passé de MIP à… de bougon of the year en 2022 et à lieutenant de Jalen Brunson en 2023, Randle compte bien faire reparler les chiffres comme chaque année. Alors on a de tout avec lui : du 32 points en trois quart-temps si le gars décide de se garder tous les ballons, du 15 rebonds par-ci par-là (sa nouvelle passion), des 4/19 au tir aussi ça peut arriver, et parfois on a des pointes en pertes de balle qui sortent de nulle part. Pour résumer, Julius Randle est une sacrée aventure TTFL.

#6 : Evan Fournier qui se régale pendant le garbage time

Libérez Evan Fournier ! Maintenu en détention depuis pas loin d’un an, notre arrière national n’a plus vraiment de champ libre pour montrer au monde entier le joueur de basket qu’il est réellement. D’autant plus que comme le dit parfaitement Jacques Monclar, “un joueur qui ne joue pas n’est plus un joueur”… Compliqué pour Evan de rafraîchir les mémoires si aucun orteil n’est posé sur un parquet. Il reste tout de même le garbage time, où il peut démolir du rookie sur commande…

#7 : La brouette de Jalen Brunson

La star de l’équipe, incontestablement. Les ouin-ouin de Julius Randle ont agacé pas mal de fans : le nouveau chouchou du public est Jalen Brunson, et ça se ressent aussi sur le terrain. Fin de match serré ? Balle à JB pour des tonnes de highlights ! De’Aaron Fox a chopé le trophée du joueur le plus clutch mais Jalen n’était pas bien loin derrière lui. En tout cas, il a bien fait taire bon nombre d’observateurs qui critiquaient son contrat à sa signature.

#8 : Les derbys avec les Nets

Dans l’histoire récente, on a eu pendant longtemps des Knicks plus fort, ensuite c’était les Nets, et maintenant ça commence plutôt à bien s’équilibrer ! De quoi pronostiquer des derbys new-yorkais de grand malade. Avec l’arrivée de Mikal Bridges qui semble déterminer à diriger la barque à Brooklyn, on va avoir le droit à de beaux classiques de l’Est. On imagine déjà les fans des Knicks faire des vannes éclatées sur Bridges à chaque brique envoyées… De l’entertainment et du beau basket à l’horizon !

#9 : La “Villanova connection”

Avec l’arrivée de Donte DiVincenzo, le trio de Villanova se recompose enfin : c’est le retour de Jalen Brunson – Josh Hart – Donte DiVincenzo dans la même équipe ! De quoi satisfaire les fans les plus nostalgiques de NCAA. En tout cas la connexion risque de bien passer cette saison entre les trois joueurs. On se souvient à quel point Jalen Brunson était heureux de voir Josh Hart débarquer de Portland dans ses rangs. Nul doute que le meneur appréciera cette nouvelle signature bien sentie des Knicks !

#10 : Les tenues de Walt Frazier

Mais quelle classe… Du haut de ses 78 ans, Walt Frazier reste l’un des derniers joueurs en vie de cette belle époque rayonnante des Knicks version 70’s. Mais heureusement pour nous, on a toujours l’occasion de croiser son sourire communicatif aux commentaires de son ancienne franchise. En tout cas pour ceux qui le connaissent moins bien, vous avez sûrement déjà vu ses vestes aussi extravagantes les unes des autres. Un vrai régal dont on ne se lassera jamais.