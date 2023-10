82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des New York Knicks pour la saison NBA 2023-24 !

La sortie de prison d’Evan Fournier, c’est pour quand ?

Depuis sa collaboration avec Tom Thibodeau, Evan Fournier attend avec impatience sa carte “vous êtes libéré de prison” après ne pas être passé par la case départ et ne pas avoir touché 10 000€. C’était son rêve de jouer à New York, il est en train de tourner au cauchemar et rien ne dit que Tom Thibodeau va laisser sa chance au dégarni de Charenton la saison prochaine. Avec seulement 27 matchs joués la saison passée, il est bien conscient qu’une nouvelle année sans jouer est impossible à 31 ans et en année olympique, il souhaite quitter les Knicks mais les prétendants ne se bousculent pas au portillon. Espérer une main tendue de son coach revient à demander à Philippe Croizon de te serrer la main. La solution ? Il faudrait donc trouver une équipe souhaitant renforcer son banc avec un peu de scoring, et surtout prête à relancer un joueur dont la confiance est en berne depuis près d’un an, surtout après un Mondial chié dans les grandes largeurs avec les Bleus, bien qu’il se soit montré individuellement. C’est sur cela qu’il faut miser pour cette saison avec les Knicks, mais les matchs de la CDM étaient à 4 heures du matin pour les Américains alors Tom Thibodeau a déjà une excuse toute trouvée.

Jalen Brunson a-t-il l’étoffe d’un grand patron ?

Son contrat était considéré comme aberrant au moment de sa signature. 104 millions sur 4 ans, ça fait beaucoup pour quelqu’un qui a “juste” bien progressé chez les Mavs, mais qui n’a pas encore confirmé sur la durée. Une saison plus tard, JB a mis tout le monde d’accord et a totalement changé de dimension dans la Grosse Pomme. 24 points à 49,1% aux tirs dont 41,6% depuis la 5ème avenue, 3,5 rebonds et 6,2 passes décisives par match. Ça, ce ne sont que des stats, mais le fils de Rick Brunson a surtout réussi à ramener les Knicks en Playoffs, à les faire avancer jusqu’en demi-finale de conférence face au Heat, futur finaliste, et surtout, à refaire kiffer le Madison Square Garden, mission sur laquelle beaucoup se sont cassés les dents. Il n’a pas non plus échoué si loin que ça d’une sélection au All-Star Game, et a été appelé par Team USA pour disputer la Coupe du Monde avec son coéquipier Josh Hart. On tient donc un début de réponse à notre question, le meneur porte bien cette équipe sur ses épaules du haut de son modeste mètre 85, et cela pourrait bien continuer la saison prochaine. Le maire de la ville, c’est bien lui.

Quel jeune des Knicks va émerger cette saison ?

Difficile, vu que Tom Thibodeau n’ouvre que très peu ses rotations (ne vous en faites pas, on va y revenir), mais les Knicks ont quelques gars avec un petit potentiel bien sympatoche pour la saison à venir. RJ Barrett peut (et doit) enfin nous offrir ce gros step chez les Knicks pour en faire un potentiel contender à l’Est, mais le Canadien, auteur d’un très beau Mondial également, n’est pas le seul qui peut contribuer. Quentin Grimes a son shoot à apporter à la Big Apple, Miles McBride peut faire son trou à la mène derrière la resta Jalen Brunson, et Jericho Sims peut émerger et apporter son jump à l’instar de Mitchell Robinson, et peut faire la différence sur ce dernier avec une meilleure intelligence de jeu. La tendance est plutôt aux joueurs confirmés à New York, mais avec un peu de chance, l’un de ces gars peut se faire une place au soleil dans la rotation très serrée de l’ancien coach des Bulls et des Wolves.

Tom Thibodeau va-t-il enfin faire tourner son roster ?

Non lol, question suivante. On pourrait s’en tenir là, mais il y a tout de même des choses à dire sur sa gestion des rotations. Tom Thibodeau a toujours été un coach qui joue avec des rotations serrées, et qui fait beaucoup confiance au même cinq, sans jamais trop l’épargner. Dans certains cas, cela a malheureusement coïncidé avec des blessures en cascade, l’obligeant à revoir ses plans. Depuis quelques années, c’est déjà moins fort qu’à une époque où presque tout son 5 majeur était dans le top 15 des minutes disputées en moyenne. L’effectif des Knicks est complet cette saison, et après une demi-finale de conférence perdue avec les honneurs face au Heat, 8ème à l’Est mais futur finaliste, Tom Thibodeau aurait tout intérêt à impliquer le plus de joueurs possible en vue des joutes printanières, notamment un type qui a invité un certain Hugo à venir le voir à Orlando à l’époque, comme ça, au hasard.

Quel réel objectif pour 2023-24 ?

Après une saison 2022-23 très aboutie, le minimum sera de confirmer, et c’est ce qui a souvent fait défaut à New York. Après une bonne saison, vient une saison cracra et inversement. Mais avec Jalen Brunson en ville qui couche les gosses, RJ Barrett qui va devoir enfin franchir ce palier censé faire de lui un All-Star, Julius Randle quand il connecte les bons fils aux bonnes prises, et certains joueurs de métier comme Josh Hart, l’effectif est très cohérent et armé pour jouer la même chose que l’an dernier. Ramener un trophée individuel et une étoile serait du bonus, mais l’objectif principal reste d’avancer collectivement, pour remettre définitivement les Knicks en plein milieu du paysage NBA. Ces joueurs en ont le potentiel, à eux et leur coach de faire à nouveau parler la poudre, et faire vivre des soirées basket enchantées au Madison Square Garden