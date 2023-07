Vous avez eu du mal à suivre tout ce qu’il s’est passé depuis 24h en NBA ? Notamment à cause d’E*on Grrmmppff Mu*k ? On s’occupe de tout et on vois résume tout ça en 30 minutes chrono !

Russell Westbrook, Damian Lillard, Austin Reaves, Jeff Green, Pat Beverley, D’Angelo Russell, Dillon Brooks, LaMelo Ball, Brook Lopez, Jalen McDaniels. Le rapport entre tous ces gentils messieurs ? Ils ont signé entre hier et aujourd’hui un joli contrat, sécurisant leur life pour les prochains mois et les lançant par la même occasion dans un nouveau défi sportif. Depuis vendredi soir minuit ça tombe non stop, ça signe de partout et à n’importe quel prix, alors pour faire très simple on vous propose de couper tout contact avec la vie extérieur et de visionner de toute urgence la vidéo ci-dessus. Après ça ? Vous pourrez enfin dire que vous êtes au courant de tout… en attendant le prochain, évidemment.