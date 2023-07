Jordan Clarkson continue avec le Jazz pour 55 millions sur 3 ans !

Le Jazz entre dans la danse ! Celle-là elle était facile, mais l’idée ici est de vous mettre ceci en tête : le Jazz aime son projet et conserve ses leaders, tout en les entourant intelligemment depuis quelques jours.

Jordan Clarkson et le Jazz, ça matche ! Quatre ans après son arrivée à Salt Lake City, l’ancienne coquille vide des Lakers signe sur la durée avec sa franchise actuelle, occasion parfaite de nous rappeler que le Jazz est justement en train de nous construire un joli petit projet.

Jordan Clarkson rempile à Utah ! 3 ans et 55 millions, très apprécié du Board local ! https://t.co/JIqkhZ1GVl

Arrivé avec l’étiquette d’un poulet qui court sans sa tête, on le disait un peu plus haut, Jordan Clarkson a finalement enthousiasmé son monde depuis qu’il a enfilé le maillot du Jazz. Toujours imprévisible, évidemment, mais responsabilisé tout d’abord en sortie de banc (meilleur sixième homme de NBA en 2021 !) puis en tant que titulaire la saison passée avec plus de 20 pions de moyenne, ses meilleurs chiffres en carrière, et du playmaking insoupçonné et insoupçonnable quelques mois plus tôt.

Avec Lauri Markkanen en franchise player, Walker Kessler et Taylor Hendricks voire Ochai Agbaji dans la catégorie des gamins et John Collins qui a débarqué il y a quelques jours pour apporter sa verve à Salt Lake City (il y aura donc deux JC à Utah, ça c’est de l’info), le Jazz fait donc son petit marché tranquillement, dans le but de redevenir à court-terme une équipe de Playoffs. Et si ça ne casse pas encore de briques, ça a au moins le mérite d’être fait proprement, étape par étape. On passe à la suite ?