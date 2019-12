NBA 2K20 – Châteauroux TrashTalkers S02E04 : on se fait un petit match en vrai ?

Vous les attendiez, vous les vouliez, ils sont enfin de retour ! Les Châteauroux TrashTalkers sont là, prêts à terrasser la concurrence, en espérant compter sur les talents (ou pas) de leurs trois managers. Alors, ça passe ou ça casse pour cette fois ? La réponse tout de suite, dans le quatrième épisode.

It’s Playoffs Time pour les Châteauroux TrashTalkers ! Eh ouais, après une belle troisième place décrochée lors de la saison régulière, votre franchise préférée est sur le point d’aborder la postseason avec de belles ambitions. Autrement dit, les choses sérieuses commencent. Mais surtout, c’est l’occasion de se faire un petit match en vrai, pour vraiment kiffer l’ambiance très chaude de la Panzani Arena. Un match en quatre fois quatre minutes, dans les conditions du direct, face aux Sixers de Joel Embiid, Ben Simmons et Jimmy Butler. Du lourd en face donc, mais Châteauroux a de quoi rivaliser avec George Hill Marcus Morris Kawhi Leonard, jamais le dernier quand il s’agit de crucifier Philly. Allez, on s’arrête là pour le descriptif, car on ne veut pas vous spoiler le destin des TrashTalkers.

Vous connaissez le mode d’emploi : vidéo, sourire, et hommage à la plus belle des franchises !

Source image : montage pour TrashTalk par Léonce Barbezieux