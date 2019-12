Nouveau pépin physique pour Marvin Bagley III : entorse au niveau du pied, le projet Antetokounmpo retardé

Marvin Bagley III était sorti sur blessure lors de la défaite des siens contre les Wolves jeudi dernier. Son équipe a déjà annoncé qu’il sera indisponible pour les prochains matchs à cause d’une entorse au pied. Encore une blessure chez les Kings…

Le second choix de la Draft 2018, Marvin du Typhon de la maison Bagley troisième du nom, Roi de la raquette, Prince de Sacramento, Suzerain de Califo… comment ça on en fait un peu trop ? Bon, Marvin a inquiété quand il est sorti lors du troisième quart-temps face à Minnesota jeudi dernier. Il était même arrivé au Golden 1 Center avec une botte de protection samedi pour le match face aux Suns, et n’a pas joué contre Denver dimanche. Après des tests et un petit rendez-vous chez un spécialiste, les nouvelles se veulent plutôt rassurantes. Le joueur n’a qu’une entorse au milieu du pied gauche, pas à la cheville hein, mettons-nous bien d’accord. Les Kings ont indiqué que le joueur sera donc out pour les prochains matchs à venir et fourniront des mises à jour concernant l’état du joueur le moment venu. Retour à l’infirmerie pour l’ailier fort, qui avait déjà bien squatté cette dernière plus tôt dans la saison à cause de son pouce.

Sacramento Kings forward Marvin Bagley III will be out for the next few games with a midfoot sprain to his left foot. Updates will be provided as appropriate. — Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 29, 2019

Longtemps 9è, les Rois sont actuellement sur une sale série de sept défaites et ont chuté à la 12è place de la Conférence Ouest. Sacramento accueillera ses voisins de Los Angeles, les Clippers demain à 23 heures sans son intérieur. Stat’ assez terrible : les Kings n’ont joué que 49 minutes sur les parquets de la Ligue avec Buddy Hield, De’Aaron Fox et Marvin Bagley III en même temps. Heureusement, les Kings retrouveront ensuite un calendrier beaucoup plus abordable jusqu’à la mi-janvier. Ils affronteront Memphis, New Orleans, Golden State, Phoenix, Milwaukee puis le Orlando Magic. Disons qu’on a vu des séries beaucoup plus violentes malgré la présence des Bucks… Mais c’est ce qui pourrait leur permettre de recoller aux équipes qui se battent pour l’accès aux Playoffs dans une Conférence Ouest toujours aussi serrée. Luke Walton, le coach de Sac-Town, voit en tout cas son projet de faire de MB3 le nouveau Giannis retardé. Mais ne t’inquiète pas Luke, ça va bien se passer tu verras. Et nous, on attend cette évolution avec impatience.

Alors, on prescrit un peu de repos et de patience pour Marvin Bagley III. « Ah oui et mets de la glace aussi », c’est ce que tous les coachs nous disent quand ça nous arrive. Et autant dire que tu vas y passer aussi Marvin. Allez, on profite du calendrier des deux prochaines semaines pour recharger les batteries, et on s’y remet.

Source texte : Sacramento Kings