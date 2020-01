NBA 2K20 – Châteauroux TrashTalkers S02E07 : destination Finale

Vous les attendiez, vous les vouliez, vous vous demandiez s’ils allaient revenir en 2020. Et bien oui, ils sont enfin de retour ! Les Châteauroux TrashTalkers sont là, prêts à terrasser la concurrence, en espérant compter sur les talents (ou pas) de leurs trois managers. Alors, ça passe ou ça casse cette fois-ci en Playoffs ? La réponse tout de suite, dans le septième épisode de la saison 2.

Nous avions laissé Kawhi Leonard, Anthony Davis et toute la clique avec leur billet en poche pour les Finales NBA. Le funny guy y est encore allé de son buzzer beater en fin de série contre les Hawks et tout le Berry pouvait confortablement attendre de connaître son adversaire au sommet de la pyramide NBA. Après une saison régulière mi-Wiggins mi-KAT qu’ils avaient terminé avec le sixième seed à l’Ouest, les Wolves ont été impériaux en postseason en sweepant tour à tour le Jazz puis les Lakers avant d’accorder un seul petit match aux Suns en Finale de Conférence. C’est donc un concurrent particulièrement en confiance que retrouvaient les Châteauroux TrashTalkers avec un trophée en jeu au bout de la série. Vont-ils trouver les solutions face à la taille du roster du Minnesota ? Auront-ils les ressources pour revenir de plus de 10 points dans un match des Finales NBA ? Kawhi ou AD pour un nouveau game-winner ? Toutes ces questions vont trouver leurs réponses…

Vous connaissez le mode d’emploi : vidéo, sourire, et hommage à la plus belle des franchises !

Source image : montage pour TrashTalk par Léonce Barbezieux