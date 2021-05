Officiel, on aura donc un Jazz – Grizzlies en Playoffs : ce n’est peut-être pas l’affiche la plus hype, mais le combat s’annonce intense

Le Jazz, premier de la Conférence Ouest, est l’équipe qui devait attendre le plus longtemps avant de connaître son adversaire du premier tour de Playoffs. Les Mormons sont désormais fixés, ils vont voir débarquer les Grizzlies de Ja Morant dès dimanche.

Quin Snyder et ses hommes avaient forcément un œil sur le dernier match du play-in tournament cette nuit, ce match assez fou entre les Warriors et les Grizzlies, deux équipes qui se battaient pour rafler le huitième spot à l’Ouest et ainsi gagner le droit d’affronter la meilleure équipe de la saison régulière au premier tour des Playoffs. À ce petit jeu-là, c’est Memphis qui l’a emporté et on va donc avoir droit à un Jazz – Grizzlies pour compléter le tableau, au grand dam d’Adam Silver et des dirigeants de la NBA qui auraient sans doute préféré voir Stephen Curry sur la grande scène de la postseason. Mais le terrain a parlé et les Oursons ont largement mérité leur place, eux qui étaient passés à deux doigts des Playoffs la saison dernière dans la bulle. Cette fois-ci, Ja Morant et ses potos n’ont donc pas flanché au play-in tournament et ils débarqueront à Salt Lake City sans complexe ce week-end. On l’a vu à de nombreuses reprises, et on l’a encore vu cette nuit à San Francisco, cette équipe de Memphis est solide, rugueuse, complète, profonde et bien évidemment aussi talentueuse. Autant de qualités qui devraient permettre aux jeunes Grizzlies de titiller un peu la belle machine qu’est le Jazz.

Meilleur bilan de la saison régulière, dans le Top 5 à l’efficacité offensive et défensive, le Jazz reste sur une magnifique saison régulière et voudra tout de suite montrer à la planète NBA – et en particulier aux Grizzlies – que son succès peut se traduire en Playoffs. On va évidemment surveiller la forme de Donovan Mitchell, forfait depuis plus d’un mois à cause d’une blessure à la cheville, et qui va revenir en manquant forcément un peu de rythme. Idem pour son copain du backcourt Mike Conley, qui possède seulement deux matchs dans les jambes après deux semaines d’absence. Pas idéal, et on peut compter sur Ja Morant pour foutre la pression sur la défense d’Utah et sur Dillon Brooks pour rentrer dans le lard de Spida. Autre élément important à suivre avec le microscope, la bataille de la raquette entre Rudy Gobert et Jonas Valanciunas. Ça va envoyer du bois et on a hâte de voir ça. Vous l’avez compris, la série s’annonce intense et physique, tout ce qu’on aime en Playoffs. Le Game 1 est prévu dans la nuit de dimanche à lundi sur la terre des Mormons, les Grizzlies risquent d’être un peu cramés après les grosses batailles du play-in tournament mais ils ont des ressources, beaucoup de ressources.

Quatre ans après leur dernière participation, les Grizzlies sont officiellement de retour en Playoffs. Ils se retrouvent face à la montagne d’Utah mais ils vont tenter de la gravir avec le grit qui les caractérisent. Let’s get ready to ruuuuuuuuuuuumble !