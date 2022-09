30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Charlotte pour décortiquer les Hornets !

La chaine YouTube de TrashTalk, c’est par ici !

Résumer cette preview en une ligne ? Espérons pour eux que les Hornets feront mieux que la saison passée, mais espérons surtout qu’ils ne surferont pas sur leur été cauchemardesque. Joueurs arrêtés pour des raisons aussi diverses que variées et aussi originales qu’inexcusables, un coach jadis dégagé qui revient après que la franchise eut été carotté par le candidat n°1, une Draft que l’on cherche encore à analyser, et au final un roster qui n’a pas bougé d’une saison sur l’autre, au sein duquel LaMelo Ball va clairement attirer 95% de la lumière, et au sein duquel on ne sait pas encore si Miles Bridges aura sa place. Mark Williams est le premier pivot en ville depuis Alonzo Mourning mais il a 12 ans, la Conférence Est s’est renforcée de partout sauf dans la ruche, bref pas beaucoup de siganux positifs pour une équipe habituée la saison dernière à scorer énormément et qui a fait revenir un coach connu pour ses principes offensifs… sur demi-terrain. Les Hornets peuvent -ild étonner leur monde ? La cote est élevée, mais elle existe. Allez, envoyez la preview !

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Hornets de Charlotte. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !