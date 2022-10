Considéré comme l’une des grandes références en défense, Jrue Holiday a encore une fois été fidèle à lui-même la saison dernière. La preuve, le meneur des Bucks a terminé dans la NBA All-Defensive Second Team, ce qui valait bien une vidéo highlights de neuf minutes.

Oui, c’est possible d’avoir neuf minutes de highlights en défense quand on se nomme Jrue Holiday. Que ce soit à travers ses interceptions, son côté pitbull sur l’homme ou même ses contres du haut de son 1m91, Jrue n’a laissé aucun répit aux attaquants adverses. Demandez donc à Marcus Smart – le DPOY en titre – ce qu’il en pense, lui qui s’est fait bâcher par Holiday dans les dernières secondes d’un match crucial de Playoffs entre Boston et Milwaukee. Cette action, l’une des plus marquantes de la dernière postseason, symbolise parfaitement toutes les qualités de Jrue en défense : impact physique, intelligence, anticipation. Souvent sous-estimé dans l’univers médiatique de la NBA (seulement un All-Star Game joué), le meneur des Bucks est par contre reconnu par ses pairs comme une référence et certains des plus grands attaquants de la planète, comme Kevin Durant, le considèrent tout simplement comme le meilleur défenseur extérieur de la Ligue. Juste pour info, Jrue Holiday, c’est désormais quatre sélections dans l’une des deux meilleures équipes défensives de la NBA, dont deux nominations dans la All-Defensive First Team.

Pas de vacances pour les attaquants avec Jrue Holiday (désolé mais fallait vraiment qu’on la place quelque part). Le meneur des Bucks a fait des misères à ses adversaires l’an dernier et quelque chose nous dit que ça ne sera pas plus facile pour eux cette année.