Les Nets assurent pour la première de Blake Griffin : 113-106, Irving-Harden tout en gestion, et Nic Claxton en facteur X

Nets et Wizards se retrouvaient cette nuit au Barclays Center pour un duel de feu entre deux backcourts survitaminés, le tout sur fond de première pour Blake Griffin. Débuts réussis pour Quake et sa nouvelle équipe qui l’emportent non sans difficulté contre Russell Westbrook et sa bande.

Le boxscore maison c’est par ici.

A défaut d’avoir le cinq All-Star en tenue sur le terrain (on vous laisse deviner qui), on pouvait au moins profiter du premier visuel de Blake Griffin sous le jersey des Nets. Le début de match est totalement à l’avantage des Wizs qui enfonce la défense locale de tous les côtés. Hachimura et Len scorent à volonté alors que Russell Westbrook joue au distributeur automatique. Steve Nash a bien compris que ça sent le sapin alors qu’il remet de l’ordre dans la barraque. L’effet est immédiat et Brooklyn se met en ordre de marche. Washington enchaîne les pertes de balle et les tirs manqués alors que tout se met à rentrer pour les Nets. James Harden prend chaud et Joe Harris a tous les spots ouverts à 3 points. C’est pas comme si le garçon était presque à 49% de loin cette saison hein… Les Nets retournent Poudlard comme une crêpe et il faut la belle complémentarité entre Brodie et Alex Len pour maintenir l’équipe fédérale à proximité. En face, le banc des Nets fait encore le taf et on profite des belles promesses des deux côtés du terrain de Nic Claxton, encore très bon cette nuit. Il switche en défense sur n’importe qui, il gambade sur chaque transition, le moindre lob envoyé finit en slam dunk. Un vrai atout pour la second unit avec Bruce Brown. Poudlard fait longtemps un match de traînard mais survit grâce à un improbable trio Russ-Hachi (excellent cette nuit) et… Alex Len. Quid de Bradley Beal ? Très peu visible, plutôt nerveux et maladroit. Les visiteurs auront eu leur chance mais aucune porte n’a été laissée ouverte trop longtemps, il y avait toujours un barbu ou un Uncle Drew pour remettre le couvert avant que Nic Claxton (encore lui) ne finisse le job.

Et Blake Griffin dans tout ça ? Une quinzaine de minutes au compteur, 2 points, 2 rebonds, un contre. On l’a souvent vu chercher ses coéquipiers, il a tenté de jouer simple, n’ayant pas encore trop de repères. Il provoque rapidement deux fautes adverses dès son entrée en jeu dont la deuxième de Beal qui le force à sortir. Mais surtout, on l’a vu marquer ses deux premiers points et de quelle manière ! Un Dunk ! Cela ne lui était plus arrivé depuis décembre 2019 si on en croit les sources de Marc Stein du New York Times. Un premier qui en appelle beaucoup d’autres on espère.

Blake Griffin launches his Nets career with his first dunk since December 2019. https://t.co/u5bKyTcmHG — Marc Stein (@TheSteinLine) March 22, 2021

Brooklyn s’est débarrassé de Washington pour la première de Blake Griffin mais ça n’a pas été simple, loin de là. Victoire sur le finish et bon réveil après la défaite subie à Orlando. On attend désormais de voir toute la troupe de Steve Nash au complet pour jauger du potentiel de destruction de cette équipe.