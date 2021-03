Les Sixers arrachent la victoire au Garden : défense, suspense, drama, ça sent les Playoffs ça non ?

Knicks et Sixers se retrouvaient pour la deuxième fois de la semaine après une première manche au couteau. Longtemps indécise, la rencontre a finalement tourné en faveur des visiteurs qui s’imposent sur le fil grâce à Tobias Harris. Pas sûr que la pilule passera facilement pour les Knicks…

Le boxscore maison c’est par ici.

Pour ceux qui étaient surpris de voir une guerre des tranchées durant ce match, on a quand même deux des défenses les plus solides sur le terrain. Philly qui prend un bon départ, New-York qui se lance dans un match de traînard mais qui parvient finalement à recoller à la pause. Le match n’est pas forcément hyper plaisant, beaucoup de ballons perdus par les deux équipes, on ne sent pas vraiment une équipe au dessus. Le money time permet de réveiller tout le monde avec Philadelphie qui pense prendre une belle option avec un gros shoot de Danny Green mais les protégés de Doc Rivers bazardent les dernières possessions. Tobias Harris manque deux lancers importants et Julius Randle rentre un gros shoot dans le corner pour égaliser. Le Momentum semble avoir tourné pour New-York, qui n’est pas loin de l’emporter sur une interception de dernière minute mais le ballon sort.

La prolongation s’annonce indécise à souhait et c’est le cas. Danny Green envoie deux nouvelles bombes du parking alors qu’Alec Burks plante sept points à la suite. New-York a une porte ouverte après une belle circulation de balle qui offre à Reggie Bullock un spot grand ouvert. Ficelle. Tobias Harris réagit dans la foulée avec un tir bien clutch dans le corner malgré une défense en place. Il n’y a qu’un point entre les deux équipes, on arrive alors au moment cruciale du game. Philly donne tout pour planter un tir de la gagne mais dans la lutte au rebond défensif, Julius Randle est sanctionné pour une poussette sur Harris. Deux lancers pour les Sixers. Tom Thibodeau semble vouloir son challenge mais les officiels ne l’accordent pas… Gros échanges entre le staff des Knicks et les arbitres mais rien n’y fait. Tobi met ses lancers et le tir de Randle fait gamelle. Victoire pour Philadelphie.

Les Sixers viennent braquer le Garden et on sent que ce match ne restera pas un grand souvenir pour les adeptes de Big Apple. Quand on voit la colère des joueurs et du staff en fin de rencontre, on sait que cela ne va pas en rester là. Petite exemple avec la décla de Julo après la rencontre. Adam Silver lui met une prune dans 5…4…3….

"For them to call that and decide the game is fu*king ridiculous. It's ridiculous. They've got to do a better job. It's too many games like this."

– Julius Randle on the foul called on him in OT

(via @IanBegley) pic.twitter.com/D02E7gbJrS

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 22, 2021