Luka Doncic a encore fait parler sa magie : 37/7/4 à 68% au tir et 89% du parking, les Blazers ne s’en sont pas remis

Battus il y a deux jours, les Mavs revenaient le couteau entre les dents pour prendre leur revanche sur les Blazers. On s’attendait à un affrontement serré mais un homme a décidé de fermer le débat très rapidement. Son nom ? Luka Doncic.

C’est un de ceux qui fait le plus parler semaine après semaine et pour cause, combien de joueurs sont aussi spectaculaires que Luka Doncic ? Il y a eu un début de saison difficile avec des résultats en dents de scie et parfois l’impression qu’il forçait un peu trop pour inverser la tendance. On se disait même que ce cher Luka n’avait pas énormément progressé depuis un an, c’est dire les attentes que nous avons sur ce prodige de la balle orange. Et puis, petit à petit, les choses sont rentrés dans l’ordre avec Kristaps Porzingis qui s’est progressivement mis au niveau et un collectif qui a suivi les arabesques de sa star. Dallas, désormais huitième, cherche encore son rythme de croisière mais si son lutin garde la forme affichée ce soir contre Portland, on n’aura pas trop d’inquiétudes pour eux. 37 points, 7 rebonds, 4 passes en… 29 minutes. Ah oui, et il a shooté à 68% dont 89% de loin. Pas exactement le genre de stats que tu vois tous les jours, même sur 2K. Dans son fauteuil cette nuit, il était juste impossible à garder, peu importe le joueur que Terry Stotts lui envoyait.

Luka Doncic was in his bag tonight. He’s now shooting 43% from three in the Mavs’ last 20 games. 🔥🔥 pic.twitter.com/0NgyywM1ra — Hilltop Hoops (@HilltopNBA) March 22, 2021

S’il a planté à peu près autant dans chaque quart-temps, c’est dans le troisième qu’il a définitivement pris le pas sur ses adversaires. Treize points en sept minutes dont quatre bombes depuis la Creuse. L’écart était de quatorze points au retour des vestiaires, il est de plus trente quand il a rentré son dernier shoot. Game Over. Le match étant plié, Rick Carlisle pouvait même se permettre de reposer son leader jusqu’au coup de sifflet final. La défaite contre ces mêmes Blazers avait sonné les Mavs, lesquels n’avaient pas su trouver les clefs pour contrer la remontada. Cette fois, ils n’ont pas laissé le moindre espoir à leurs hôtes. Une vraie victoire taille XXL, comme la prestation d’un certain Slovène cette nuit. Les semaines passent mais il semble clairement monter en température, comme le montrent les stats mois par mois. De bonne augure pour la suite.

Luka Doncic got off to a slow start this season. December:

23.8 PPG

45.2 eFG%

.250 W% January:

28.3 PPG

53.4 eFG%

.467 W% February:

30.3 PPG

56.7 eFG%

.667 W% March:

31.1 PPG

62.6 eFG%

.714 W% He’s balling now. pic.twitter.com/4ey5g9ws7Z — StatMuse (@statmuse) March 22, 2021

Luka Doncic avait des comptes à régler avec les Blazers et il a vite demandé l’addition. Le sixième de l’Est tapé avec autorité en trois quart-temps, cela promet des prochaines semaines très intéressantes du côté du Texas. Avec plus de victoires au compteur, on pourrait presque le mentionner dans un autre type de papier : cela commence par M et ça finit VP.