Forcément, on l’attendait. On l’attendait le message de Stephen Curry suite au départ de Klay Thompson hier. Il vient de tomber sur les réseaux sociaux et l’hommage risque de faire pleurer plus d’un fan des Warriors.

“Tu vas me manquer, Klay. Même si nous ne finirons pas le voyage ensemble, ce que nous avons accompli ne sera jamais réédité. Je n’aurais pas pu imaginer une si belle aventure avec toi et Dray. Nous avons changé toute la Bay Area. Nous avons changé la manière dont on joue à ce jeu. Killa Klay est au centre de tout ça. Merci pour tout, mon frère. Va profiter, jouer au basket et faire ce que tu as à faire. Splash Bros pour la vie mon gars.”

C’est donc à travers ces mots que Stephen Curry a rendu hommage à son coéquipier du backcourt, avec qui il a passé 11 saisons (et 13 ans) aux Warriors. 11 saisons marquées par des records, des cartons offensifs, et surtout des titres NBA. Quatre au total en six Finales, tout ça en révolutionnant le basket à base de grosses banderilles du parking.

Dossier : toutes les bonnes choses ont une fin, même les “Splash Brothers”

Les “Splash Brothers” ont fait des Warriors une dynastie. Steph Curry et Klay Thompson ont fait de Golden State l’épicentre du basket au cours de la dernière décennie, et sont devenus le meilleur backcourt de l’histoire de la NBA.

La fin est brutale, certes. Mais comme le dit Steph, l’impact est éternel.

Le message de Stephen Curry pour Klay Thompson, après son départ des Warriors

Stephen Curry posting photos of Klay on IG

