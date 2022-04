Ils sont finalement cinq. Cinq Français à disputer les Playoffs, dont l’un qui y jouera un rôle à peu près dix fois plus grand que les quatre autres en cumulé. Bonnes vacances à Nico Batum ou Evan Fournier, rendez-vous à l’Euro pour certains, et bon courage Rudy, parce que ça n’a pas l’air simple tous les jours.

# RUDY GOBERT

Un dernier match de régulière car se reposer c’est pour les autres, et un premier match de Playoffs… compliqué. En cause ? Le refus manifeste de tous ses coéquipiers de le servir dans la raquette, tel le freeze d’un beef entre ennemis jurés. A surveiller durant la série face aux Mavs, qui n’ont pas de pivot dominant on le rappelle, d’autant plus que le bail de ce Game 1 fut clairement visible à l’œil nu. Bouderie en interne ou manque de QI Basket peu importe, ce qu’a vécu Rudy sur ce Game 1 est indigeste, pour lui comme pour nous, pour le Jazz comme pour le basket.

Jazz @ Blazers : 18 points à 4/6 au tir et 10/14 aux lancers, 13 rebonds, 1 passe et 2 contres en 30 minutes

Jazz @ Mavs : 5 points à 0/1 au tir et 5/6 aux lancers, 17 rebonds et 3 contres en 35 minutes

# EVAN FOURNIER

Un dernier match à l’image de sa saison, nan on exagère, enfin à peine, enfin bref. Evan a officiellement terminé sa saison mais, bien meilleure nouvelle pour nous Français, habitants de Châtellerault ou Saint-Georges sur Loire, Evan Fournier a annoncé qu’il participerait en septembre à l’Euro 2022 avec l’Équipe de France. Trop bien et ne t’inquiète pas le sang, en EDF personne ne tire au flanc, en Équipe de France pas de MIP au rabais, rien que des mecs avec l’amour du maillot.

Knicks vs Raptors : 6 points à 2/11 au tir dont 2/9 du parking, 3 rebonds, 5 passes, 2 steals et 2 contres en 33 minutes

# NICOLAS BATUM

Nico n’est pas passé loin de jouer de nouveau les Playoffs, il n’est pas passé loin du tout. Les Clippers avaient deux occasions de rejoindre les Grizzlies ou les Suns en Playoffs mais ils ont failli à leur tâche, face aux Wolves et, plus cruel encore, face aux Pelicans. Durant ces deux matchs Nic a enfilé le costume de défenseur elite, notamment en privant de ses libertés Brandon Ingram durant une mi-temps toute entière, alors que lors du premier match Batman avait presque réussi à sauver les siens avec un énorme tir dans le money time. Tanpi, Nico va pouvoir se reposer cet été et profiter de sa petite famille, le premier qui dit que ce n’est pas normal est invité à avoir des gosses pour comprendre.

Clippers vs Thunder : DNP

Clippers @ Wolves : 7 points à 2/6 au tir dont 2/5 du parking et 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 28 minutes

Clippers vs Pels : 2 points à 1/7 au tir dont 0/5 du parking, 10 rebonds, 1 passe et 2 steals en 33 minutes

# FRANK NTILIKINA

Pas de short pour le French Prince cette semaine et c’est bien dommage, surtout sur le Game 1 des Playoffs car l’absence de Luka Doncic sure blessure aurait pu lui offrir 20 minutes de basket gratis? Manque de bol Franky était lui aussi blessé, quand ça veut pas ça veut pas.

Mavericks vs Spurs : DNP

Mavericks vs Jazz : DNP

# KILLIAN HAYES

Bonnes vacances également à Killan Hayes, qui devrait avoir d’autres occupations que Nicolas Batum cet été vu qu’il a la moitié de son âge à peu près. La fin de saison fut encourageante mais ne promet rien non plus de manière définitive, certains parlent d’un Euro pour grandir, mais dans tous les cas Kiki devra passer la seconde très vite s’il veut s’implanter comme un joueur qui compte en NBA. Détail amusant, je l’ai trouvé du premier coup au Poeltl Game, ça vaut ce que ça vaut.

Pistons @ Sixers : 8 points à 3/17 au tir dont 1/3 du parking et 1/2 aux lancers, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 10 minutes

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

Quelques foulées pour fermer la saison, un cadeau face aux Hornets lors du play-in tournament car il y avait +1000, et forcément beaucoup moins de temps de jeu face aux Cavs car NateMcInterMilan avait bien resserré les rotations. Il n’y aura pas des masses d’occasion de se montrer en Playoffs face au Heat mais Tim connait les bails et sûr qu’il sera là quand son coach fera appel à lui.

Hawks @ Rockets : 0 point à 0/1 du parking et 2 rebonds en 7 minutes

Hawks vs Hornets : 8 points à 3/5 au tir dont 2/2 du parking et 5 rebonds en 16 minutes

Hawks @ Cavs : 2 points à 0/1 au tir et 2/2 aux lancers et 1 rebond en 4 minutes

# KILLIAN TILLIE

On l’a vu lors du Game 1 face aux Wolves, sur le banc, et il était stylé. C’est tout.

Grizzlies vs Celtics : DNP

Grizzlies vs Wolves : DNP

# YVES PONS

Il a pu se montrer lors du match amical disputé par son équipe face aux Celtics, lors du dernier soir de la régulière. Très franchement ? C’est un délire, un délire à faire passer Ja Morant pour un mec spécialiste du jeu au sol. Chacune de ses apparitions est un risque de highlights venus d’Uranus, dommage que Taylor Jenkins n’ait daigné l’intégrer plus que ça cette saison (on le comprend) car chaque match loupé est une occasion manquée en plus.

Grizzlies vs Celtics : 6 points à 2/7 au tir dont 2/6 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 3 contres en 26 minutes

Grizzlies vs Wolves : DNP

# THEO MALEDON

Théo Maledon a eu le malheur de faire gagner le Thunder en mars, une fois, alors Théo Maledon a été balancé au cachot avec les 250 meilleurs joueurs de la ville. This is the law, comme disait le Shérif Tanking.

Thunder @ Clippers : DNP

# JAYLEN HOARD

La très belle surprise de la fin de saison dans le clan français. La semaine passée Jaylen avait claqué des stats à la Tim Duncan et il a terminé sa saison tambour battant, voyant son nom associé à l’Euro 2022 avec les Bleus et au podium MIP en NBA. Une seule de ces informations est vraie, mais le talent de JH, lui, est véritable, à tel point que l’on devrait sans doute le revoir la saison prochaine, au bout d’un banc, et plus si affinités.

Thunder @ Clippers : 14 points à 6/20 au tir dont 1/6 du parking et 1/1 aux lancers, 15 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 45 minutes

