Cette fois-ci pas de balbutiements, pas d’hésitations. Quand faut y aller faut y aller, et ce soir à 18h les Françaises n’auront d’autre choix que de tout donner pour rejoindre la Belgique ou la Serbie en demi-finale de cet EuroBasket 2023.

Sur France 4 ou sur BeIN Sports, à la télé ou sur le PC, à Ljubljana ou Cran-Gévrier il faudra être là, pour supporter nos Bleues dans leur quête de titre. Trois matchs et trois victoires en poule, ça devrait nous rassurer mais, pourtant, l’Équipe de France a montré quelques fragilités qui nous mettent un peu dans l’embarras à l’aube de ce quart de finale. En face le Montenegro jouera sa carte à fond, Mesdames Mack ou Jovanovic pour ne citer qu’elles représentent une force de frappe que la France n’a pas encore croisé sur cet Euro, et il faudra à tout prix éviter les longues périodes de disette comme on a pu en vivre face à la Grande-Bretagne, la Slovénie ou l’Allemagne.

On surveillera la forme d’Iliana Rupert, blessée face à la Slovénie et dont on en saura plus sur la participation seulement quelques minutes avant le match, et on attend ce soir, forcément, un gros match des leaders de ce groupe, les Chartereau, Vukosajlevic, Gruda, Fauthoux, Michel ou même Romane Bernies, revenue dans ce groupe en 2023 pour lui insuffler sa combativité et lui apporter sa science du jeu.

18h, face au Montenegro, pour une place en demi d’un Euro, une fois de plus. L’objectif est tout autre, peut-être, mais ça commence par une victoire ce soir, assurément.