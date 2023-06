La Draft 2023, c’est ce soir ! Et les rumeurs continuent de s’intensifier. L’année dernière, des rebondissements ont eu lieu à peine deux heures avant la cérémonie, et la donne ne changera pas pour l’édition 2023 car toutes les cartes peuvent encore être rebattues. Tu ne sais pas tout à fait qui ta franchise a prévu de choisir cette nuit ? Tu es au bon endroit pour avoir la réponse. Entre les cinq mock drafts d’ESPN, Bleacher Report, The Athletic, CBS Sports et The Ringer, voici les dernières tendances rapportées par les médias américains.

Pour rappel, une mock draft correspond à une simulation choix par choix qui se base sur la qualité des prospects, les différents besoins des franchises NBA et les derniers bruits de couloir à travers la Ligue.

Tableaux mis à jour le 21 juin 2023.

LES LOTTERY PICKS

Là c’est bon. Le podium de ce soir est acté dans cet ordre précis : Victor Wembanyama, Brandon Miller, Scoot Henderson. En effet, les Hornets ont tranché et ont pris la décision de choisir Brandon Miller avec le second pick de la Draft 2023. Pour le quatrième choix, là aussi cela paraît évident, et ce depuis le soir de la Loterie. Amen Thompson est sûr à 90% d’atterrir à Houston, et son frère Ausar, après avoir été basculé à droite à gauche, peut aussi être assuré d’être drafté par le Magic en sixième postion. Le choix des Pistons – selon les dernières rumeurs – s’oriente plus vers Jarace Walker pour compléter la raquette avec Jalen Duren.

Pour la fin du Top 10, on constate en une semaine la descente de Cam Whitmore après sa montée dans le Top 5. La semaine passée, les experts le voyaient arriver à Detroit alors que désormais, sa place semble trouvée dans l’Utah. Le 7ème pick des Pacers, lui, semble aussi acté, avec le recrutement de Taylor Hendricks pour ajouter un joueur de talent au poste 4. Pour le pick des Wizards, on semble se diriger vers un guard mais le choix n’est pas encore définitif. La meilleure option de Washington pourrait être Anthony Black. Pour le dixième choix de Dallas, qu’ils souhaitaient déjà trader, pourrait être utilisé pour recruter un ailier ou intérieur, mais les yeux des Mavs sont d’avantage rivés sur le pivot Dereck Lively II.

À propos de la fin de la Loterie, on y trouve Bilal Coulibaly comme prévu. En combat direct avec Kobe Bufkin pour la place la plus haute, le Français est très attendu du côté d’Oklahoma City en douzième position, et les Raptors ne laisseront pas passer l’arrière de Michigan un pick de plus. Comme attendu aussi, Gradey Dick est prédit à Orlando avec le 11ème pick, comme depuis des lustres. Enfin, pour le dernier pick de cette Loterie, NOLA ne sait pas encore où se diriger et semblerait prendre le joueur le plus talentueux encore disponible.

LE RESTE DU PREMIER TOUR

Bon, comme avant chaque Draft, on constate que certains prospects où quelques doutes subsistent autour d’eux descendent dans les mock drafts. Keyonte George, Nick Smith Jr., Cason Wallace, Jalen Hood-Schifino… Une belle liste qui pourrait descendre hors des lottery picks et qui pourrait créer un vrai steal de Draft. Au contraire d’autres montent et prennent la place de ces jeunes. Les noms qui remontent le plus depuis la semaine passée dans les prédictions pour la Draft de ce soir sont des joueurs plus âgés que ceux annoncés dans la Loterie. Des gars avec trois voire quatre saisons NCAA dans les jambes comme Jaime Jaquez Jr. ou Brandin Podziemski invités dans la green room. Kris Murray, lui aussi invité, a décliné l’invitation pour passer la Draft en famille. Un évènement qui serait encore plus beau s’il arrivait dans la même franchise que son jumeau Keegan.

Côté français, on peut aussi voir par rapport à la semaine passée que Rayan Rupert est descendu dans les prédictions américaines et donc sûrement dans les cœurs des franchises NBA. Mais il est encore drafté au premier tour, donc le contrat NBA est assuré pour le moment. Pour ce qui est de Sidy Cissoko, le meneur de l’Ignite a disparu de la liste des possibles trente joueurs appelés par Adam Silver ce soir, et tend plus à être appelé par Mark Tatum au second tour. Après, avec l’historique récent des garçons draftés dans la deuxième partie de la Draft, on sait très bien que ce n’est pas la fin pour lui. Oui, allô Nikola Jokic ?

La Draft 2023 a lieu dans quelques heures mais ces différentes simulations des médias américains montrent bien que rien n’est encore vraiment figé, et que tout ce qui est acquis peut encore être bousculé. Rendez-vous donc cette nuit dès 1h30 du matin pour les choix finaux de chaque franchise !