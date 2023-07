Le match de cette nuit entre le Magic et les Pacers regroupait pas moins de trois joueurs du top 11 de la Draft 2023. En plus de quelques sophomores de haut standing, ça donnait une affiche plutôt sympa sur le papier ! Bon, elle n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses, mais cela ne nous empêche pas de revenir sur quelques points.

En tête de liste de ce qu’on aimé, monsieur Andrew Nembhard. On avait déjà compris qu’il était en jambes après son premier match face aux Wizards, et il n’a fait que le confirmer hier en envoyant 21 points et 7 passes à 50% au tir dont 40% de loin. La Summer League, c’est un peu trop facile pour lui. Mais le Canadien n’est pas le seul à avoir brillé, puisque les rookies d’Indiana se sont eux aussi montrés ! À commencer par l’arrière Ben Sheppard, qui a planté 16 points à 4/7 de loin tout en prenant 9 rebonds et en contribuant en défense. Son pote de cuvée Jarace Walker a lui aussi inscrit 16 points, mais à des pourcentages un peu moins honorables (41,2% dont 25% à 3 points). Le pick 7 de la dernière Draft a tout de même régalé par sa défense et son énergie débordante.

Jarace Walker in his second summer league game:

16 PTS | 4 REB | 4 AST#PacersSummer pic.twitter.com/VOGiMDUm0p

— Indiana Pacers (@Pacers) July 11, 2023

Le petit point noir de la soirée des Pacers s’appelle Bennedict Mathurin, qui a un peu croqué en pondant un petit 4/16 au tir. Le Canadien a été très agressif, il a beaucoup raté mais il a été récompensé par un 8/9 aux lancers. Benny a été au cœur du run majeur d’Indiana, qui a infligé un 33-17 à son adversaire dans le deuxième quart-temps. Une avalanche offensive sur les jeunes du Magic, qui n’ont jamais été en mesure de revenir dans la rencontre.

Du côté d’Orlando, les performances sont en effet un peu moins satisfaisantes. On peut tout de même souligner les 18 points de Caleb Houstan et les 14 unités d’Elijah Hugues, qui ont bien porté l’attaque du Magic à eux deux. Mais on retient surtout le match délicat d’Anthony Black, en difficulté avec son tir (2/12). Le pick 6 a tenté des choses et a envoyé quelques belles passes, mais il a surtout beaucoup raté, même si on a néanmoins noté plusieurs séquences défensives intéressantes à mettre à son actif. L’autre rookie d’Orlando, Jett Howard, a été beaucoup plus discret : 10 points avec un 2/5 de loin c’est bien, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard.

What a pass from Anthony Black. pic.twitter.com/CweP39hjvy

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) July 11, 2023

Voilà pour les points principaux de ce Pacers – Magic, qui n’a pas autant fait lever les foules que ce qu’on aurait pu espérer. Mais en même temps, que serait la Summer League sans ces matchs un peu ennuyeux ? On est là pour ça hein.