Pour cette 3ème soirée NBA, on aura à nouveau droit à un choc, voire deux, puisque Giánnis Antetokoúnmpo et ses Bucks se déplacent dans la ville de l’amour fraternel pour affronter Joel Embiid et les Sixers à 1h30. Hum, la bonne odeur d’un gros duel entre deux des meilleurs joueurs de la Ligue…

Et si Adam Silver était en fait un démon du sommeil qui fait en sorte de ne proposer que des bêtes d’affiches en ce début de saison pour qu’on ait tous les yeux rivés dessus et que l’on place notre repos au second plan ? Sûrement pas, même si son faciès s’y prête tout particulièrement. Mais il faut bien avouer que ce match est alléchant au plus haut point et, à l’instar de la soirée d’ouverture, c’est un choc entre deux énormes poissons de la Conférence Est qui nous attend. Au Wells Fargo Center, les Sixers auront donc la lourde tâche de devoir repousser les cervidés – aka les Bucks, c’est plus stylé dit comme ça – qui célébreront leur rentrée pour cette saison 2022-23. Un match à l’allure sans enjeu mais en réalité très important puisque les deux équipes seront des concurrents directs au moment de déterminer le classement en fin de saison…

La première chose à laquelle on pense quand on voit cette rencontre, c’est évidemment l’énorme combat qu’il y aura entre Giannis et Jojo à l’intérieur. On parle là de deux des cinq meilleurs joueurs de la Ligue, et peut-être même les plus dominants sur le plan physique des dernières années (si on considère que LeBron est sur le déclin, mais encore c’est à vérifier). Deux joueurs systématiquement dans la course au MVP depuis quelques années, deux leaders qui aspirent à de grandes choses dans cette ligue, bref, deux monstres absolus qui vont tout donner cette nuit.

Les Bucks arriveront cependant clairement diminués à Philly puisque le lieutenant du Grec, Khris Middleton, est toujours sur la touche avec une blessure au poignet, que Joe Ingles est indisponible jusqu’en janvier et que Pat Connaughton ne peut pas non plus reprendre avec une gêne au mollet. Trois soldats absents donc, et ça risque de se ressentir dans le jeu de Milwaukee, même si coach Bud et son staff doivent faire sans Middleton depuis le Game 3 face aux Bulls au premier tour des derniers Playoffs. Le reste de l’équipe va donc devoir redoubler d’efforts pour combler ce manque et stopper ralentir Embiid, mais aussi James Harden ou encore Tyrese Maxey.

Les Sixers, au complet (alléluia), ont commencé leur saison 2022-23 par une défaite dans le Massachusetts face aux hommes en vert et ils espèrent débloquer leur compteur de victoires face à d’autre hommes en verts ce soir. Pas facile ce début de calendrier mais sur le papier, ils n’ont à rougir devant personne et ont clairement de quoi taper chaque équipe se présentant aux portes de leur stade. Petite soif de revanche en bouche pour les hommes de Doc Rivers ? On l’espère. Et on a surtout hâte de voir ça après la performance du barbu des 76ers face aux Celtics (35 points, 8 rebonds et 7 passes). Histoire de voir s’il confirmera la bonne forme dans laquelle il dit et semble être. Joel Embiid aussi nous doit une petite revanche personnelle après son match de mardi, car même si dans les stats tout va bien, il a terriblement manqué de justesse.

Un dieu grec face à un colosse camerounais, on dirait le dernier Blockbuster d’Hollywood bien claqué mais plein d’effets spéciaux qui finissent par attirer l’oeil et faire dire « mouais c’était cool, dodo maintenant », mais c’est en réalité le prochain match de basket qu’on aura la chance de voir cette nuit. Ça se passe à 1h30 du matin, à Philadelphie, et ça risque d’être explosif sans aucun effet spécial.