Air Jordan 5 Metallic : on n’en finit plus de fêter les 30 ans du modèle, même si on en est déjà au 31è anniversaire

Plus de 30 ans après la sortie des premières AJ5, Jordan Brand n’en finit plus de nous offrir de nouveaux cadeaux. Le dernier en date ? C’est donc la Air Jordan 5 Metallic, disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Pensée et dessinée par un certain Tinker Hatfield, génie inspiré par les avions de chasse pour ce modèle conçu en 1989 puis sorti dans la foulée, la Air Jordan 5 a fêté son trentième anniversaire en 2020. Jordan Brand nous a notamment régalé avec la sortie de plusieurs versions ces derniers mois et, pour notre plus grand bonheur, ne s’arrête pas malgré le passage en 2021. Si tous les éléments historiques de la chaussure sont toujours là, fidèlement reproduits, on retrouve également plus de sobriété que pour les dernières en date. Pour cause, en dehors de la traditionnelle languette réfléchissante apportant un peu de flashy une fois la lumière éteinte, et de la semelle transparente, le reste réunit des couleurs ternes et faisant mouche. Pour cause, on a surtout droit à du gris anthracite et métallique, d’où le nom du modèle, et à un peu de gris plus clair sur les côtés de la chaussure. Sans aucun doute de quoi plaire aux plus simplistes d’entre nous. Sobriété et efficacité sont donc les maîtres mots de cette paire qui nous fait également dire que le temps passe vite, trop vite même !

LA FICHE :

La grande-sœur : les Air Jordan 5 Top 3, une compilation des trois coloris préférés des fans réunis sur une seule paire sortie en juin 2020.

les Air Jordan 5 Top 3, une compilation des trois coloris préférés des fans réunis sur une seule paire sortie en juin 2020. On les imagine à ses pieds : et pourquoi pas Luka Doncic ? Le Slovène est un adepte des modèles historiques de son équipementier et surprend très souvent par des choix inattendus. On attend !

et pourquoi pas Luka Doncic ? Le Slovène est un adepte des modèles historiques de son équipementier et surprend très souvent par des choix inattendus. On attend ! L’occasion parfaite pour les porter : trêve de basket pour le moment, il faudra les étrenner en mode streetwear pour se la péter un peu.

trêve de basket pour le moment, il faudra les étrenner en mode streetwear pour se la péter un peu. On aime : le côte old school et commémoratif pour un modèle historique du monde de la sneakers.

le côte old school et commémoratif pour un modèle historique du monde de la sneakers. On aime moins : l’effet un peu paquebot de la chaussure, qui n’ira peut-être pas à tout le monde.

Les Air Jordan 5 Metallic sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Plus de trente ans après, le kiff est toujours là : les connaisseurs vont apprécier !

Source : Jordan Brand