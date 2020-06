Air Jordan 5 Top 3 : les trois meilleurs coloris réunis pour fêter les 30 ans de la paire

La cinquième signature shoes de MJ fête ses 30 ans cette année. Pour l’occasion, les designers ont eu la bonne idée de condenser ses trois coloris les plus réussis pour créer la Air Jordan 5 Top 3 disponible aujourd’hui chez notre partenaire Basket4Ballers.

La petite pépite signée Tinker Hatfield fête donc ses trois décennies d’existence en 2020 alors il fallait marquer le coup. Pour ce faire, Jordan Brand a eu la bonne idée de combiner des classiques de la Air Jordan 5 pour un résultat unique : les coloris Fire Red, Black Metallic et Grape ont donc été réunis dans cette version Top 3 qui devrait mettre les sneakerheads d’accord. Normalement, le leader de la pompe de basket met toutes les chances de son côté pour toucher directement au coeur les collectionneurs et les nostalgiques du tout début des années 1990. Les plus observateurs auront donc repéré les points communs entre chaque paire. Pour les autres, on vous dévoile tout de suite la solution. La languette a donc été piquée au coloris Grape tandis que la semelle provient de la Fire Red et l’empeigne de la Black Metallic.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 5 Fire Red, Black Metallic et Grape.

les Air Jordan 5 Fire Red, Black Metallic et Grape. On les imagine déjà à ses pieds : Nico Batum avec la petite réf aux Hornets grâce aux touches de violet et de turquoise sur la languette.

Nico Batum avec la petite réf aux Hornets grâce aux touches de violet et de turquoise sur la languette. L’occasion parfaite pour les porter : à un rassemblement de collectionneurs.

à un rassemblement de collectionneurs. On aime : le choix des trois coloris est parfait, le résultat final l’est tout autant.

le choix des trois coloris est parfait, le résultat final l’est tout autant. On aime moins : ça devrait partir très vite alors il va falloir être vif pour se les procurer.

Petit événement dans le monde de la sneaker, les Air Jordan 5 Top 3 sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 199,90 euros. Premiers arrivés, premiers servis.

Source : Jordan Brand