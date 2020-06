NBA 2K21 lâche un premier trailer pour le lancement de la PS5 : Zion Williamson en sueur, nos mains aussi

Dans le cadre de la présentation de la Playstation 5 qui a eu lieu jeudi, on a eu droit à une petite surprise avec la sortie d’un trailer d’annonce pour NBA 2K21. En vedette ? Le nouveau phénomène de la Grande Ligue, mister Zion Williamson.

Un peu plus d’une minute. C’est la durée de ce premier trailer de NBA 2K21, la simulation référence du basket sur console. Alors que la sortie de la PS5 est prévue pour la fin de l’année 2020, on a donc pu avoir un très léger aperçu de ce que pourrait donner le prochain NBA 2K avec une console nouvelle génération, et tous les progrès qui accompagnent cette dernière notamment sur le plan graphique. Pendant 65 secondes, on peut ainsi observer de près la bête Zion Williamson et admirer les petits détails pendant qu’il s’entraîne tout seul dans un gymnase. Bon, ce qui saute tout de suite aux yeux, c’est la quantité de sueur qu’on peut retrouver sur le monstre des Pelicans. Il a vraiment dû s’entraîner dur pour transpirer autant, lui qui brille carrément dans cette vidéo. On se demande même comment il fait pour décoller de façon aussi impressionnante et lâcher cet énorme dunk à une main. Vraiment un phénomène ce Zion. Blague à part, ça fait toujours plaisir de découvrir les premières images de la prochaine version de NBA 2K, surtout quand il y a une nouvelle génération de consoles qui débarque dans quelques mois.

On en connaît certains qui commencent déjà à se frotter les mains rien qu’à l’idée de tester NBA 2K21 sur la prochaine Playstation. Patience, patience, c’est pour dans quelques mois.

