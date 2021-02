Les highlights des 14 remplaçants du All-Star Game 2021 : ça va envoyer du sale du côté d’Atlanta le 7 mars

On connaît depuis cette nuit le nom de tous les remplaçants pour le All-Star Game 2021. En attendant le choix des deux capitaines, on se refait les highlights de tout ce beau monde. Qui sait, ça donnera peut-être quelques idées à LeBron James et Kevin Durant au moment de choisir leurs futurs coéquipiers.

On commence par vous rappeler les remplaçants sélectionnés pour représenter la Conférence Est à Atlanta le 7 mars prochain. Parmi les habitués, on retrouve évidement James Harden, qui n’a jamais remporté le trophée de MVP du match des étoiles. Vu la forme du Barbu depuis son arrivée à Brooklyn, c’est peut-être pour cette fois. En tout cas, le stepback sera encore bien à la mode cette année avec Zach LaVine et Jayson Tatum pour envoyer quelques banderilles de loin. On reste à Boston avec Jaylen Brown qui peut aussi proposer un peu de défense à un match qui en manque terriblement. Son association potentielle avec Ben Simmons pourrait ainsi bouleverser les habitudes et nous permettre un score sous les 200 points par équipe. Julius Randle et Nikola Vucevic complètent le tableau et nous ferons surtout baver avec leur jeu au poste sous les paniers.

A l’Ouest aussi, il y aura du beau monde. Comme d’habitude, il devrait y avoir des highlights à ne plus savoir quoi en faire lors de ce All-Star Game 2021 et la NBA va peut-être étirer son Top 10 à 20 actions pour ne rien manquer de ce qui se passera sur le parquet de la State Farm Arena. On attendra évidement de savoir si Anthony Davis peut tenir sa place (très peu probable) ou s’il est remplacé (allô, Devin ?) mais sur la ligne arrière Damian Lillard nous promet déjà d’allumer quelques mèches du logo. Donovan Mitchell aussi devrait nous régaler avec son alternance entre le jeu de loin et les pénétrations. Paul George et Chris Paul viendront partager leur expérience de l’événement avec respectivement 7 et 11 invitations pour le match des étoiles depuis le début de leur carrière. Enfin, on attend quelques contres bien vénèr de Rudy Gobert qui croisera peut-être un OVNI puisque Zion Williamson a aussi prévu de casser quelques cercles dans une dizaine de jours.

Voilà de quoi attiser notre appétit avant le match prévu dans la nuit du dimanche 7 mars au lundi 8 mars. Ce sera encore du spectacle cinq étoiles avec quelques actions d’anthologie à déguster en direct, quand elles sont encore chaudes.