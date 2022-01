Allez, café – le replay : John Collins, pas content avec les Hawks ?

Dès que l’actu basket commence à s’emballer, on fait chauffer la cafetière et on se donne rendez-vous pour en parler tous ensemble. Pour ceux qui ont raté le dernier allez café, pas de panique, on vous balance le replay !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Le lundi reste le meilleur jour de la semaine et il y avait beaucoup de choses à dire cette nuit. On revient rapidement sur le thème du Top 10 all-time du jour, on fait le point sur les joueurs de la semaine (Ja Morant et Fred VanVleet pour ceux qui n’auraient pas eu l’info) avant de faire le tour de toute l’actu de la balle orange. Forcément, il fallait parler de Klay Thompson qui a enfin pu mettre un pied sur le terrain mais aussi de ce contre venu de l’espace de Ja Morant. Les fans des Hawks ont également pu profiter d’un point complet sur le dossier John Collins. L’intérieur semble avoir les nerfs du coté de la Géorgie, où les résultats sont loin d’être incroyables. Est-ce que qu’on part sur un vrai dossier en vue de la trade deadline ? On n’en est pas là mais va falloir surveiller ça de près, surtout qu’Atlanta semble chaud pour se renforcer d’ici un mois. Enfin, les habitués connaissent, on sort le gros quiz qui fait plaisir. Le thème du jour (enfin de la nuit) : les joueurs ayant planté plus de 300 points sur une campagne de Playoffs sans le moindre match à plus de 30 pions. 62 candidats à trouver, bon courage !

Le allez café, c’est le rendez-vous nocturne immanquable quand on veut connaître les dernières infos basket et partager son avis avec les copains. On fait la bise à ceux qui étaient avec nous hier et pour les absents, on se dit à très vite !