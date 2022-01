NBA Top 10 du jour : Lance Stephenson se la joue quarterback, le show Born Ready ne s’arrête plus

On attaque ce mardi matin comme n’importe quel autre jour, c’est-à-dire avec un Top 10 concocté par la NBA. Du show, du clinquant et nous aux commentaires pour vous partager tout ça. Let’s go !

Cedi Osman n’est pas le mec le plus flippant chez les Cavs mais il peut aussi sortir de sa boîte. Merci pour le gros buzzer beater sur la tête des Kings.

Cade Cunningham a claqué un match bien stylé cette nuit contre le Jazz et ce chasedown block XXL est la cerise sur le gâteau.

From defense to offense : Joel Embiid pour le gros contre, la transition parfaite des Sixers avant le tomar de Matisse Thybulle. Rien à dire, c’est propre.

Obi Toppin n’est pas un jedi mais tu sais que quelque chose de surnaturel peut se produire dès qu’il s’élève dans les airs.

Terry Rozier a envoyé un courrier aux Bucks et il n’a pas oublié la pièce jointe : P.J. Washington pour le gros alley-oop.

R.J. Barrett s’est assis sur les Spurs cette nuit et il a fait profiter le Garden d’un Windmill maison.

Damian Lillard et C.J. McCollum absents, les fans des Blazers savent que la lumière ne peut venir que d’Anfernee Simons.

Donovan Mitchell continue de retirer les toiles d’araignées au plafond : pas sûr que ça réconforte les fans après les trois défaites de rang.

P.J. Washington acte 2 : Sandro Mamukelashvili (on ne l’écrit pas deux fois) a cru pouvoir jouer au héros et il aurait mieux fait de s’abstenir.

Lance Stephenson n’en finit plus de nous faire rêver : la passe de quarterback pour envoyer Oshae Brissett postériser Jayson Tatum. Cette phrase est juste mythique.

Voilà, le Top 10 du jour c’est déjà terminé ! Pour les images, c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer et nous on se dit à très vite !