Jerami Grant continue de faire tourner des têtes : Lakers, Knicks, Blazers et Wizards parmi les candidats, que le plus riche gagne

Jerami Grant est un des joueurs les plus cités parmi les rumeurs de transfert et les Pistons commencent à voir pas mal d’équipes se ruer au portillon. À un mois de la trade deadline, ça méritait bien un petit papier.

Quel maillot portera Jerami Grant le 11 février prochain ? C’est un peu la grosse question qui se pose dans le Michigan en ce moment. Si l’ailier fait toujours le boulot avec ses 20 points et 5 rebonds de moyenne (sans oublier 1 interception et 1 contre), la direction se doit de réfléchir à du long terme et ça pourrait passer par un trade de son leader. Sur le papier rien ne presse car Grant a encore un an et demi de contrat avec Motor City mais, vu les franchises qui viennent aux informations, Troy Weaver aurait tort de ne pas tendre l’oreille pour voir qui est prêt à offrir quoi. On le sait, Detroit est sur un projet de reconstruction et le départ de Grant pourrait offrir de précieux assets et accélérer la prise de pouvoir de Cade Cunningham dans la cité des Bad Boys. Pour qu’il y ait départ, il faut qu’il y ait offre et selon Shams Charania de The Athletic, plusieurs équipes sont prêtes à dégainer pour l’ancien des Nuggets. Parmi les teams mentionnées, on trouve notamment les Lakers, les Knicks, les Blazers et les Wizards !

Si d’autres pourraient également surgir dans la course (toujours selon l’insider), il n’est pas forcément étonnant de voir ces quatre noms sortir du chapeau. On part sur quatre candidats aux Playoffs, quatre équipes en recherche de renforts pour améliorer leurs situations au classement. On en avait déjà parlé mais les Lakers continuent de prospecter pour entourer leur Big 3 et ça pourrait passer par un trade autour de Talen Horton-Tucker, Kendrick Nunn et des picks. Du côté des Knicks et des Blazers, on est clairement déçu du début de saison et le recrutement de Grant pourrait permettre (peut-être) de recoller au wagon du Top 8 alors que les Wizards auraient bien besoin d’un coup de fouet après un dernier mois particulièrement mauvais. Reste à savoir qui est prêt à sortir une belle offre pour s’offrir le poste 3-4, actuellement blessé au pouce. On l’a dit plus haut, la situation contractuelle du joueur ne met pas une épée de Damoclès sur la tête de Detroit et il faudra donc passer à la caisse pour s’offrir l’ailier. On connait le garçon, on sait ce qu’il peut apporter des deux côtés du terrain et c’est forcément un des dossiers les plus à suivre sur le mois à venir. La course au Jerami Grant est lancée !

Jerami Grant, c’est un nom qu’on risque d’entendre très souvent dans les prochaines semaines et quelque chose nous dit que c’est pas terminé. Portera-t-il toujours un jersey des Pistons après la trade deadline ? Plusieurs GM espèrent que non.

Source texte : The Athletic