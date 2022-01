Kris Dunn et Jodie Meeks débarquent en G League : bonne nouvelle, surtout si t’es fan de l’année 2017

Marc Stein a annoncé ce lundi le retour de Kris Dunn, Jodie Meeks, Terrance Ferguson et Marcus Thornton en G League. Forcément, quand on voit la pléthore de joueurs revenir en NBA à cause de la COVID, ça donne des idées à certains.

La G League devient le nouvel Eldorado des joueurs en perdition. Ce lundi, ce ne sont pas moins de quatre joueurs qui ont annoncé rejoindre la ligue mineure pour tenter un comeback au sein de la Grande Ligue. Comme Gerald Green récemment, Kris Dunn, Terrance Ferguson, Jodie Meeks et Marcus Thornton vont passer faire un petit coucou à la G League pour tenter de décrocher un contrat en NBA mais les nouveaux quatre fantastiques présentent des cas de figure différents. Tout d’abord, on a Kris Dunn qui, lui, est encore un joueur en pleine force de l’âge puisqu’il a 27 ans. L’âge où l’on est censé rentrer dans son prime est synonyme de rédemption pour Dunn qui depuis deux ans est porté disparu. Après trois ans chez les Bulls (2017-2020) où il a surtout été encensé pour ses qualités défensives, il rejoint les Hawks où il jouera le total impressionnant de quatre matchs. Souvent blessé et pas forcément transcendant sur ses quatre apparitions, il aurait pu se reconvertir en acteur et obtenir un rôle dans le dernier film de Dennis Villeneuve… se faisant ainsi renommer Kris Dune. Au lieu de cela, le meneur part pour la G League et c’est Marc Stein du New York Times qui nous confirme l’info.

Kris Dunn has been sent an @nbagleague contract, sources say, and Terrance Ferguson has signed a G League contract that should lead him to a new team upon clearing waivers. Other NBA names back in the G League: Jodie Meeks (@Raptors905) and Marcus Thornton (@MotorCityCruise). — Marc Stein (@TheSteinLine) January 10, 2022

Saviez-vous que Terrance Ferguson jouait aux Sixers l’année dernière ? Eh bien, nous non plus. Saviez-vous que Terrance Ferguson avait fait un tour chez les Knicks en mars dernier ? On l’avait déjà oublié. Il se fera couper par ces mêmes Knicks avant d’être agent libre et de signer… nulle part. Pourtant, il avait montré de belles choses lors de ses 3 premières saisons au Thunder mais voilà, la loi du sport est difficile et, quand tu es mauvais, tu prends la porte. Du haut de ses 23 ans, Terrance Ferguson a encore l’avenir devant lui et peut-être que la case G League va lui permettre de remettre un pied en NBA. Pour les deux derniers cas de figure que sont l’illustre Jodie Meeks et le magnifique Marcus Thornton, on est sur le même type de zozos. À la retraite depuis quelques années après une carrière honorable sans jamais être flamboyante, c’étaient de vrais funambules, toujours sur le fil avec des hauts et des bas, passant par de nombreuses équipes. N’ayant visiblement pas tiré pas un trait sur le ballon orange, ils ont décidé d’aller passer du bon temps en G League avec l’espoir d’un comeback inattendu.

La G League devient le nouvel endroit à la mode pour les joueurs sortis des radars ou pour les retraités. Kris Dunn et ses copains se prennent à rêver d’un spot dans un roster, bon courage à eux pour y arriver.

Source texte : Marc Stein / New York Times