Allez, café – le replay : zoom sur le dossier Damian Lillard, parce qu’il s’en passe des choses à Portland

C’est le petit rendez-vous qu’on kiffe bien juste avant la grosse fournée de matchs NBA : Allez, café. Quel bonheur de se retrouver pour discuter de balle orange entre drogués, histoire de bien se chauffer pour la nuit à venir. Et lundi soir, y’avait deux-trois trucs à raconter.

La grosse actu, elle concernait évidemment les Blazers et Damian Lillard. Alors que la franchise de Portland vient tout juste de dégager son manager général Neil Olshey et que les mauvais résultats s’enchaînent, le sniper de l’Oregon aurait partagé ses envies de jouer avec la star des Sixers Ben Simmons. Forcément, cela a fait grand bruit sur la planète NBA et il fallait qu’on en parle. Autre grosse news qui est tombée hier soir, l’arrivée de DeMar DeRozan – joueur de la semaine – dans le protocole COVID de la Ligue. Pas top. Ça aussi, il fallait qu’on en discute, parmi d’autres sujets un peu plus sympas. Enfin, vous le savez désormais, Allez café = quiz et preview des matchs.

