NBA Top 10 du jour : JT Thor ne contrôle pas la foudre, mais il a un sacré coup de marteau

Comme chaque matin, retrouvez le Top 10 du jour concocté par la NBA. Les plus belles actions de la nuit avec nous aux commentaires pour ajouter un peu de peps aux images. On est chaud ? Let’s go !

Jordan Poole est un petit malin. Je fais genre que le panier ne m’intéresse pas avant de claquer le spin move et le reverse lay-up. Plus Jordan que Poule ce garçon.

On nous informe dans l’oreillette que Ish Wainright a perdu une cheville sur le parquet. C’est Bryn Forbes le responsable.

Kelly Oubre Jr. était trop bouillant cette nuit et ce buzzer beater n’est qu’un aperçu du show.

Les Grizzlies ont verrouillé le Heat et Steven Adams a dit « not in my house » à Jimmy Butler.

Dillon Brooks qui donne son corps à la science avant de servir Desmond Bane sur un plateau. Le hustle est au moins aussi kiffant que le dunk.

On reste encore à South Beach avec Caleb Martin qui venge son pote Jimmy Buckets en allant mettre Steven Adams sur la photo.

Stephen Curry qui plante du logo : on lui réserve une place tous les jours ou comment ça se passe ?

Jeff Green est un brave mais on ne monte pas quand Derrick Jones Jr. est déjà dans les airs, sinon on risque très gros.

James Bouknight ne voyait jamais le terrain et le voilà adopté en moins de deux minutes par le commentateur des Hornets. Ce Putback de malade !

JT Thor n’avait toujours pas inscrit le moindre panier en NBA. Un énorme tomar sur la tête de Dédé Drummond pour une première, c’est quand même stylé.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui mais on se dit à très vite pour un nouveau Top 10 NBA. Du dunk, des gros shoots, du contre, vous avez de quoi vous ambiancer jusqu’à demain. Nous ? On a fait le tour alors on va s’étirer un coup et passer à la suite. À très vite ? À très vite !