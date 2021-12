Giannis a fêté ses 27 ans en scorant… 27 points en 27 minutes : impressionnant, maintenant on a hâte de le voir jouer pour ses 60 piges

Giannis Antetokounmpo célébrait son anniversaire cette nuit et avant de souffler les 27 bougies de son gâteau, il a eu la bonne idée de marquer 27 pions en 27 minutes pour s’offrir la victoire contre les Cavs 112-104. Vous l’aurez compris, même quand il fête son anniversaire le Greek Freak n’est pas humain. Allez, on met son chapeau et on se tire au goûter d’anniversaire de Giannis !

Nous descendons du bus de la ligne 34 et nous apercevons une maison avec des ballons verts et blancs accrochés au portillon, pas de doute c’est là qu’a lieu l’anniversaire de Giannis. Pas de clowns ni de Spider-Man pour animer la petite fête d’anniversaire et on nous dit alors que c’est tout simplement car à 27 piges, l’ami Giannis aurait passé l’âge. On veut bien le croire même si au bout de quelques minutes on voit arriver une troupe de chevaliers portant la bannière de l’Ohio… que le spectacle commence ! Ils ne le savent pas encore mais les Cavs vont servir de joujou à l’ailier des Bucks. Après une première mi-temps tranquille où Giannis est sans cesse dérangé par les coups de fil annuels de la famille « Joyeux anniversaire ! Tu as reçu ma lettre ? Mon cadeau te plaît ? », le champion en titre se met au boulot en seconde période avec 19 points en 14 minutes. Comme dirait l’autre, pour Cleveland, « la fête est finie ». Bilan de la soirée d’anniversaire : 27 points, 12 rebonds, 2 offrandes, une énorme crêpe et la victoire 112-104, sans oublier un carton plein depuis la buvette avec un jovial 3/3. Alors même sans clowns et sans châteaux gonflables, l’on peut dire que c’est un anniversaire réussi pour le double MVP. Mais réussir son anniversaire, c’est une chose que le Grec sait faire puisqu’il a remporté tous les matchs qu’il a joués en NBA le jour de son birthday.

Perdre le jour de son anniv ? Mercé non mercé. pic.twitter.com/YzcIuZQgGi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 7, 2021

Washington en prolongation lors de son année rookie en 2013, Detroit en 2017, les Clippers en 2019 et les Cavs en 2021 : la bête a célébré quatre fois son anniversaire sur les parquets de la Ligue, et à chaque fois la réception s’est achevée par une victoire. Giannis Antetokounmpo doit adorer fêter son anniversaire en NBA puisqu’il tourne à 21,2 points, 10 rebonds et 2,7 assists de moyenne sur ces quatre rencontres. Déjà qu’il est bien délicat de croiser sa route habituellement, vous l’aurez compris, c’est perdu d’avance si en plus vous le croisez un 6 décembre. Encore une fois pour son anniversaire, le Grec a dû recevoir une multitude de cadeaux (mérités) mais il y en a un qui risque de lui faire drôlement plaisir. Non, ce n’est pas le dernier pistolet nerf que lui a offert son frère, ni le retour de Wes Matthews, mais bien le cadeau amené par le Milwaukee County Transit System. Comme pour tisser un lien encore plus fort entre le zinzin et la ville de Milwaukee, la RATP du Wisconsin a mis en service la ligne 34 en la nommant avec le prénom du héros Grec. Vous pouvez donc vous rendre à Milwaukee et prendre le bus sur la Giannis Line, et ça c’est la classe. À foutre dans la même échoppe que le Dirk Burger à Dallas. On a déjà hâte d’être au 6 décembre 2022 pour voir la ville de Milwaukee changer de nom, mais en attendant, on vous laisse regarder cette petite vidéo de Giannis qui s’amuse avec ses petits invités et une photo du meilleur des cadeaux.

Je vous demande 1 minute de silence pour le layup d’Okoro 🙏pic.twitter.com/uNn9PdIice — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 7, 2021

To celebrate all @Giannis_An34 has done for the @Bucks and our community, we’ve named an honorary route after him – the Giannis Line! Happy birthday, Giannis! 🥳🎉🎁🚌 Learn more here: https://t.co/Hd0Vxy1tEg pic.twitter.com/Ynn6HE4Ixn — RideMCTS (@RideMCTS) December 6, 2021

Giannis Antetokounmpo n’est pas fait du même bois que les autres, c’est une certitude, et le Greek Freak vient encore de le montrer cette nuit avec 27 points en 27 minutes pour fêter ses 27 printemps. Les Cavs auraient sans doute préféré ne pas recevoir le carton d’invitation mais la NBA est ainsi faite. Bref, c’était un anniversaire bien organisé avec en prime de jolis cadeaux dont une orchidée, 27 t-shirts et surtout une ligne de bus.

