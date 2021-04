Evan Fournier absent au moins trois matchs de plus : pas de road-trip à l’Ouest pour Vavane, rendez-vous le 17 pour le grand retour ?

Absent depuis quasiment une semaine, Evan Fournier va encore devoir patienter avant de pouvoir rechausser les sneakers. Jusqu’à quand ? Au moins le 17 avril prochain, car notre Vavane national ne participera pas au périple des Celtics à l’Ouest.

Au moins trois matchs de plus à regarder Boston depuis son canapé. Trois matchs de plus à encourager ses copains derrière la TV. Si l’on en croit Chris Forsberg de NBC Sports Boston, qui cite le coach des Celtics Brad Stevens, Evan Fournier ne participera pas au road-trip à venir, lui qui est toujours dans le protocole sanitaire de la Ligue. Un road-trip composé de trois matchs donc, tous sur la Conférence Ouest et pas contre n’importe qui. Denver tout d’abord ce dimanche, puis les Blazers mardi et enfin les Lakers jeudi. Les Nuggets sont l’équipe la plus chaude du moment avec huit victoires d’affilée, Portland n’est jamais facile à jouer même si la bande à Damian Lillard n’est pas dans sa meilleure période, et puis les champions en titre sont accrocheurs malgré les absences de LeBron James et Anthony Davis (qui pourrait d’ailleurs revenir contre Boston). Pour une équipe des Celtics vraiment pas sereine cette saison, cet enchaînement de matchs s’annonce compliqué, encore plus en l’absence d’Evan Fournier, qui aurait été bien utile pour aider ses potes. Certes, Boston a remporté quatre matchs sur cinq sans Vavane depuis l’arrivée du prodige made in Charenton lors de la trade deadline mais mis à part Milwaukee, on ne peut pas dire qu’il y avait du lourd en face (Oklahoma City, New York, Minnesota).

Brad Stevens said Evan Fournier won’t travel on upcoming three-game road trip. That would make his earliest potential return April 17 and Brad didn’t say anything about beyond the trip. — Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) April 9, 2021

Du coup, c’est pour quand ce retour ? Difficile à dire pour le moment mais on espère le plus tôt possible, à savoir le 17 avril prochain. Ce jour-là, les Celtics retrouveront leur jardin pour affronter une autre équipe de l’Ouest, les Warriors. On croise les doigts donc, car on n’a pas beaucoup vu Evan sous ses nouvelles couleurs pour l’instant (quatre matchs seulement, deux victoires, deux défaites). Un zéro pointé pour son premier match, et puis une belle montée en puissance avec notamment cette perf’ à 23 pions contre les Rockets, suivie d’un match à 17 unités face à Charlotte. Les Celtics ont besoin de la contribution offensive d’Evan Fournier, et Evan Fournier a besoin de jouer avec sa nouvelle équipe pour s’acclimater le plus rapidement possible en vue des Playoffs. Clairement, il n’y a pas de temps à perdre pour Boston, qui cherche toujours à trouver son rythme de croisière. Avec quatre victoires sur leurs cinq dernières sorties, les hommes de Brad Stevens sont repassés dans le positif avec un bilan de 27 victoires pour 26 défaites, synonyme de septième place à l’Est. Une septième place décevante après la finale de conf’ jouée l’an dernier contre le Heat, mais les Verts ont toujours l’opportunité de grimper vu à quel point le classement est serré. Avec un meilleur seed, les Celtics pourraient éviter le play-in tournament et éventuellement l’un des trois gros (Nets, Sixers, Bucks) au premier tour, même si une potentielle opposition avec le Heat dans un format 4-5 ne serait pas cadeau non plus.

Tiens bon Evan, encore une semaine et après tu pourras peut-être remettre les chaussures. Pour le rythme, ce n’est évidemment pas l’idéal, surtout quand on vient d’arriver dans une nouvelle équipe. Mais pas le choix, faut s’adapter et faire au mieux. Allez, courage.

Source texte : NBC Sports Boston