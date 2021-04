NBA Top 10 du jour : six points dans les six dernières secondes pour Bradley Beal, sur l’échelle du clutch c’est combien ça ?

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : tir du logo avec la planche pour commencer, on comprend vite que ce Top sera WTF.

#9 : on enchaîne avec le alley-oop qui va bien entre Lou Williams et Onyeka Okongwu. Que c’est beau l’amour entre les générations.

#8 : JaVale McGee is back avec Denver, et c’est tout le Colorado qui s’envole avec lui.

#7 : D’Angelo Russell a toujours de la glace dans les veines, la preuve.

#6 : Karl-Anthony Towns sait faire beaucoup de choses sur un terrain de basket. Il sait notamment servir le caviar. Anthony Edwards s’est régalé.

#5 : si Ja Morant commence à lâcher des chasedown blocks, on va vite remballer hein.

#4 : Terrence Ross a dribblé tout l’état de l’Indiana avant d’aller claquer un gros tomar.

#3 : on parlait des frères McDaniels récemment, voilà Jalen dans ses œuvres.

#2 : Josh Okogie a été SANS PITIÉ avec Tristan Thompson. La violence du truc, wow !

#1 : six points en six secondes, c’est possible ? Oui mais faut s’appeler Bradley Beal. 3+1 pour donner l’avantage aux siens, deux lancers pour conclure l’affaire, clutch !

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !