Les meilleures actions de la semaine en NBA : Ja Morant a un passif avec les arceaux, c’est pas possible autrement

Comme chaque mardi, la NBA publie les compilations des meilleures actions et des meilleurs dunks de la semaine. Et pour cette Week 14, c’est Ja Morant qui nous montre que son entorse n’est plus qu’une lointaine histoire, pour le plus grand plaisir de nos yeux.

TOP PLAYS

Dans cette ample compilation que nous propose la NBA, on commence directement avec Harrison Barnes et son shoot au buzzer à 3-points face aux Cavs : pas de réaction, usual work pour Barnes. On a également droit au poster de Ruy Hachimura, bien envoyé par Russell Westbrook sur une passe à rebond – les meilleures passes pour les grands. On enchaîne avec le dunk tout en puissance de DeMar DeRozan sur Patrick Williams en pénétration pour faire un écart de 30 points face aux Bulls. Karl Anthony-Towns qui se la joue Jokic à distribuer des passes derrière la tête. Zion est beaucoup trop rapide pour ses adversaires et Nneji se retrouve dans le vent et ne peut que contempler la démonstration de force de Thanos. Mason Plumlee qui se la joue Kyrie Irving et met Timothé Luwawu-Cabarrot dans le vent – cocorico pour la Fédé Française de la Loose. Tyrese Haliburton qui montre tout son potentiel en une action, le défenseur dans les fraises, stepback et 3-points filoche au buzzer. John Wall old-version 360 face aux Raptors. La mobylette allemande Dennis Schroder nous fait du Magic et envoie un caviar dans le corner pour Talen Horton-Tucker qui concrétise le tout. On enchaîne avec Luke Kennard qui justifie – ou presque – son salaire en mettant un buzzer depuis le logo. Derrick Jones Jr ne nous gratifie pas d’un dunk dont lui seul à le secret mais un 360 up-and-down layback, nom de Dieu. On a également droit à des moments de soliste de Ja Morant, qui devient un vrai habitué de cette compil’.

TOP DUNKS

Revenu d’une entorse de la cheville, Ja Morant nous rassure avec trois apparitions – ce mec est d’une autre dimension. Rudy Gobert s’amuse et mise sur lui-même, dos au panier, se retourne et postérise le pauvre Daniel Gafford. Ivaca Zubac lâche un petit poster sur Drew Eubanks sur une passe de Kawhi Leonard, décidément le Claw aime bien mettre les Spurs dans l’embarras. On passe directement au Grec Giannis Antetokoumpo qui dunk sur la truffe de Tacko Fall et ses 2m26. Giannis prouve bien qu’il n’a aucune limite et peut postériser n’importe qui dans la Ligue s’il le veut. Kenyon Martin n’a pas eu de respect pour les anciens et c’est Cody Zeller, le vétéran des Hornets, qui est sur la photo. Comment ça Cody Zeller n’a que 28 ans ? Non, on ne vous croit pas. On termine ce best-of avec les Knicks et Mitchell Robinson qui rattrape une passe derrière la planche pour tomar ça avec son bras tentaculaire. Le spectacle est bien de retour au Madison Square Garden, pour le bien de tous.

Posez-vous tranquillement, prenez votre sandwich et votre soda, on part pour 15 minutes de bonheur devant les meilleures actions de la semaine !