Officiel : Dennis Schroder a donc signé avec les Lakers, on a déjà le favori pour le trophée de 6th Man of the year 2021

Ce n’est pas franchement la grosse nouvelle de la nuit mais c’est une officialisation tout de même : Dennis Schroder jouera pour les Lakers la saison prochaine. L’opération est confirmée par la franchise elle-même, et, cerise sur le gâteau, on sait désormais tout du gloubi-boulga à cinq équipes qui a permis ce move malin des champions en titre.

C’est finalement une histoire en quatre épisodes, concernant pas moins de cinq franchises, qui aura donc résulté indirectement à l’arrivée de Dennis Schroder aux Lakers. Et puis c’est bien, ça fait un peu réviser les gammes. Allez, check ça Tonton :

Acte 1 :

Chris Paul et Abdel Nader partent aux Suns

Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque et un premier tour 2022 partent au Thunder

Acte 2 :

Dennis Schroder part chez les Lakers

Danny Green et le pick 28 partent au Thunder

Acte 3

Danny Green, Terrance Ferguson, un premier tour et un second tour de Draft partent à Philly

Al Horford, le pick 34, les droits sur Vasilije Micic et un premier tour de Draft 2025 partent au Thunder

Acte 4

Le pick 17 des Wolves part au Thunder (qui choisiront Aleksej Pokusevski)

Les Wolves récupèrent dans l’échange… Ricky Rubio, le pick 25 (transformé en Leandro Bolmaro) et le pick 28 (Jaden McDaniels)

Respiration, on espère avoir été clair.

Après tout ce remue-ménage c’est donc officiel, Dennis Schroder portera bien les couleurs de L.A. la saison prochaine, remplaçant probablement Rajon Rondo en tant que back-up d’un certain LeBron James. Upgrade sensible dans la carrière du Teuton, lui qui est passé à une dread de Montrezl Harrell d’être élu meilleur remplaçant de la Ligue la saison passée et qui briguera très logiquement ce même trophée cette année, avec des responsabilités identiques mais un autre genre d’exposition. L’évolution en tant que joueur continue pour Dennis, lui qui cristallisait en son temps les regards à Atlanta avant de se rendre compte comme un grand que son rôle en sortirait grandi s’il venait à jouer les back-up de luxe.

Un trophée de 6thMOY donc mais également une bague de champion, voilà donc à quoi rassembleront les deux objectifs principaux de The Schruth à partir du 22 décembre prochain ? Comment on dit bienvenue en allemand ? Bonne question, nous on a fait anglais LV1 et NBA LV2.