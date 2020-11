Le replay du 1er tour de la Draft NBA 2020 : en 18 minutes chrono, pour revivre chaque sélection

Si vous étiez en train de roupiller sur le canapé parce que le réveil n’a pas sonné ou dans votre lit parce des obligations vous ont forcé à vous lever tôt pour une grosse journée ce jeudi, ne manquez pas le replay de tous les picks du premier tour de la Draft NBA 2020.

Et pour revivre le live TrashTalk, c’est par ici !

Même en visio, le dispositif de la NBA était royal pour donner des frissons aux prospects lorsqu’ils entendaient leur nom être appelé par Adam Silver. Pas de poignée de main avec le commish cette année certes, mais ce n’est que partie remise et les futurs rookies ont tout de même pu enfoncer leur casquette sur le crâne. Pour les pragmatiques qui se demandaient s’ils avaient été avertis en avance de leur prochaine destination, la NBA avait en fait tout prévu en faisant parvenir toute une collection de snapbacks aux crackitos pour qu’ils n’aient plus qu’à s’emparer de la bonne au moment de l’annonce. D’Anthony Edwards à Killian Hayes, en passant par LaMelo Ball, Isaac Okoro, Obi Toppin, Deni Avdija et tous les autres, voici le replay du premier tour de la Draft NBA 2020, à consommer sans modération. Mention spéciale pour l’orgie qui se préparait chez le frère de Lonzo avec plus de personnes dans son appart qu’il n’y en aurait eu dans tout le Barclays Center lors d’une Draft normale et aussi pour la danse de Spike Lee suite à l’annonce de Cole Anthony. Et pour profiter au mieux de cette vidéo de 18 minutes, rien de mieux que d’ouvrir sur le tél le tableau complet de la Draft NBA 2020 avec tous les liens qui vont bien pour avoir le détail sur chaque pick de la soirée.

Allez, à table, bon replay à toutes et à tous !