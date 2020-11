Le replay du live de la Draft NBA 2020 : pour revivre l’annonce de Killian Hayes comme si vous étiez sur le canapé de TrashTalk

Vous étiez nombreux à vous être connectés en direct, ce mercredi soir, pour vivre cette Draft NBA 2020 avec nous ! Un grand moment d’histoire à plusieurs titres, qu’on vous propose de vivre, ou de revivre dans les conditions du live. Ambiance poussette, tétine et couche-culotte.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’Apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Tout le monde était là, des plus geeks aux plus grands néophytes, des fans des franchises les moins en forme à ceux qui étaient restés calés sur le fuseau horaire US après les Playoffs qui se sont terminés il y a un mois. Le set-up était grandiose, avec Bastien et Alex les fesses confortablement posées sur le canapé dans le respect des règles de distanciation sociale évidemment mais aussi Simon en visio et un grand Léonce à la prod. Oui, cette Draft NBA 2020 ne ressemblait à aucune autre. Et avant même de parler de nos deux Frenchies qui jouaient gros cette nuit – pour éviter les spoilers, vous pouvez vous arrêter ici et appuyer sur play – on pose le contexte de cette cérémonie, au cas où quelques curieux reviendraient ici dans plusieurs années. En pleine pandémie mondiale de coronavirus, c’est bien à distance que les picks ont été appelés les uns après les autres par Adam Silver. Chaque joueur était réuni avec son clan sur le canapé familial ou bien à l’hôtel, attendant patiemment que le commissionnaire prononce son nom tout en espérant que cela se produise le plus rapidement possible. Ainsi, après une petite heure de preview de la soirée, le grand chauve a brisé la glace en désignant Anthony Edwards comme first pick de cette cuvée 2020. Un statut qu’il va devoir essayer de tenir dans une franchise comme les Wolves, qui est habituée à voir passer des majors de promo avec plus ou moins de succès ces dernières années. Puis, quelques minutes plus tard, le jour de gloire est enfin arrivé pour le chouchou de la Meilleraie. Choisi en 7 par les Pistons, Killian Hayes rejoint son pote Sekou Doumbouya dans le Michigan pour former un jeune duo tricolore rafraîchissant au sein d’une franchise en reconstruction. Une aubaine et surtout le rang de nouveau Français le mieux drafté de l’histoire pour Kiki. Cocorico !

Au total ? 4 heures de live partagées ensemble pour aller jusqu’au bout de ce premier tour de Draft, malheureusement sans entendre le nom de Théo Maledon, et surtout énormément de fierté d’avoir rassemblé plusieurs milliers de personnes en direct pour vivre cette tranche d’histoire tous ensemble. C’était beau, c’était bien et on a déjà hâte de recommencer.