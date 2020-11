Officiel : Christian Wood rejoint Houston pour 41 millions sur 3 ans, elle est là la nouvelle star des Rockets

Très seul à Detroit cette saison, Christian Wood a montré qu’il méritait un vrai contrat en NBA après avoir enchaîné les petits boulots mal payés. Ce sont les Rockets qui vont arroser l’ailier-fort en attendant de voir où vont atterrir James Harden et Russell Westbrook.

Il faut bien commencer quelque part. Même si les deux anciens MVP ne sont pas encore partis, Houston doit déjà penser à la suite et tant pis s’il n’y a pas la visibilité pour savoir que sera le contenu des packages reçu en échange des deux capricieux. Pour sa première Free Agency dans son nouveau rôle de GM, Rafael Stone a donc décidé de placer quelques kopeks sur Christian Wood qui était devenu agent-libre après une saison intéressante dans le Michigan. D’abord utilisé en sortie de banc pour finir go-to-guy des Pistons en fin d’année, Chrissou a montré plein de bonnes choses de manière à arriver en position de force sur le marché automnal. Dans une année sans véritable gros poisson, de nombreuses franchises avaient flashé sur son profil de grand (2,08 m) très mobile et monté sur ressort pour squatter les Top 10 au petit matin. Ce sont finalement les Rockets qui ont remporté le gros lot en lui offrant un contrat de 41 millions de dollars sur trois ans selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Free agent F Christian Wood has agreed to a three-year, $41M deal with the Houston Rockets, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

On ne peut s’empêcher de se réjouir pour ce joueur non-drafté qui a dû mériter sa place dans la Grande Ligue en collectionnant les contrats courts à Philadelphie, Charlotte, Milwaukee, New Orleans et Detroit à base de salaire minimum. L’année dernière, il touchait 1,6 million de dollars, faisant de lui l’un des joueurs les plus sous-payés de la Ligue lorsque l’on compare son chèque avec ses 13,1 points et 6,3 rebonds de moyenne. Dans un premier temps, c’est un deal de 27 millions sur trois ans qui avait été annoncé sur Twitter avant que les insiders se rétractent pour que le grand Woj, toujours lui, n’arrive avec la bonne nouvelle. A près de 14 millions de dollars la saison, Christian des bois fait un doigt au destin et rejoint un range plus en adéquation avec ses qualités. Et puisqu’on ne sait pas à quoi ressemblera le roster des Fusées à la rentrée, tous les rêves sont permis pour celui qui devrait donc évoluer au poste 7 si Houston conserve la même approche que l’année dernière avec son micro ball.

Justice ! Christian Wood va enfin toucher des pépètes et ne tremblera plus des dents à la fin de chaque saison. Il gagne un peu de stabilité et des degrés Celsius en rejoignant une franchise qui vit, elle, une grande période de chantier. Ça ne fera peut-être pas rester le Brodie et la Barbe mais c’est quand même un bon coup de la part des Texans.

Source texte : ESPN