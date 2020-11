Les Knicks tiennent leur grosse recrue de l’intersaison : Michael Kidd-Gilchrist arrive, ça valait le coup d’attendre

Discrets sur le marché de la Free Agency malgré une grosse somme d’argent à dépenser, les Knicks ont en fait économisé pour s’attacher les services de l’ailier Michael Kidd-Gilchrist et son shoot absolument légendaire. Maintenant on comprend tout !

C’était donc ça le plan du nouveau président Leon Rose. Garder le meilleur pour la fin, être patient, ne pas dépenser l’argent n’importe comment, tout ça pour pouvoir recruter Michael Kidd-Gilchrist. Voilà qui va incontestablement redonner le sourire aux fans des Knicks, qui se demandent depuis tellement longtemps quand est-ce que leur franchise chérie va à nouveau décoller. Avec MKG à bord, qui vient selon ESPN de signer à New York à travers un contrat Exhibit 10 (un contrat d’un an au salaire minimum, avec la possibilité pour la franchise de le transformer en two-way contract avant la saison ou de le couper, une invitation au camp d’entraînement en gros), tous les rêves sont à nouveau permis. Bon allez, on arrête le délire, mais faut quand même avouer que les Knicks nous tendent à chaque fois de grosses perches et c’est bien difficile de résister. Si on veut rester sérieux, on dira que la franchise de New York n’a pas grand-chose à perdre avec ce deal. Elle possède la main sur le dossier sans s’engager pour autant, et pourra juger dans un premier temps si le numéro 2 de la Draft 2012 peut encore apporter quelque chose à une équipe. Ou alors le but c’est de collectionner le maximum de joueurs formés à Kentucky (Kevin Knox, Julius Randle, Nerlens Noel, Immanuel Quickley, sans oublier le coach assistant Kenny Payne), en espérant que ça donne une vraie équipe

Après bon, clairement, le profil de Michael Kidd-Gilchrist est connu. Enfin, c’est surtout son shoot à ne pas montrer dans toutes les écoles qui est connu. En attaque, MKG n’a jamais été un foudre de guerre et ne le deviendra jamais. Si les Knicks veulent jeter un œil sur le bonhomme de 27 ans aujourd’hui, c’est pour sa contribution défensive, car on sait que l’ami Tom Thibodeau aime les joueurs qui possèdent quelques bons fondamentaux à ce niveau-là. Et puis Mike est un client de l’agence CAA, et qui dit CAA dit Leon Rose. Coïncidence ? Pas sûr. En tous les cas, pour le principal intéressé, qui a fait un passage express aux Mavericks après avoir évolué à Charlotte entre 2012 et 2020, toutes les occasions sont bonnes pour essayer de retrouver un rôle en NBA. Peut-être qu’avec Thibs, il se passera quelque chose…

Pas sûr qu’on voit Michael Kidd-Gilchrist sous le maillot des Knicks en saison régulière, mais au moins il va pouvoir tenter sa chance au sein d’un effectif bien faiblard. Et qui sait ce qui peut se passer. MKG qui devient le chouchou du MSG, avec Spike Lee qui porte son maillot, vous le voyez venir ce scénario ?

Source texte : ESPN / Newsday Sports

The New York Knicks are signing Michael Kidd-Gilchrist to a one-year contract, a source tells ESPN. Kidd-Gilchrist gives New York someone who can guard multiple positions. He was one of the better defensive players that was still on the free agent board. — Bobby Marks (@BobbyMarks42) November 28, 2020